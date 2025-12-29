Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на информационное агентство России "ТАСС".

Российский диктатор сказал Президенту США, что Россия намерена продолжать сотрудничать с США для достижения мира, но переговорная позиция Кремля будет пересмотрена.

Также Путин рассказал Трампу о так называемой "атаке на резиденцию президента России", о которой заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент США вроде бы был шокирован.

Во время разговора с Путиным Трамп сказал, что он даже не мог представить "таких безумных действий", как атака дроном на государственную резиденцию российского президента. Также, по словам Президента США, атака дронов на резиденцию российского президента повлияет на подход Соединенных Штатов в отношениях с Владимиром Зеленским.

Кроме того, в Кремле жалуются, что атака дронов на государственную резиденцию Путина состоялась "практически сразу после" переговоров между США и Украиной в Мар-а-Лаго.

Что пропагандисты говорят об атаке на резиденцию президента России?