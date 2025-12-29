Про це пише 24 Канал із посиланням на інформаційне агентство Росії "ТАСС".

Як Трамп реагує на заяви росіян про атаку на резиденцію Путіна?

Російський диктатор сказав Президенту США, що Росія має намір продовжувати співпрацювати зі США для досягнення миру, але перемовна позиція Кремля буде переглянута.

Також Путін розповів Трампу про так звану "атаку на резиденцію президента Росії", про яку заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Президент США начебто був шокований.

Під час розмови з Путіним Трамп сказав, що він навіть не міг уявити "таких божевільних дій", як атака дроном на державну резиденцію російського президента.