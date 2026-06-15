Однак, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, якою він поділився з 24 Каналом, очільник Кремля задумав складнішу комбінацію із дзвінком Трампу. Клочок також пояснив, чому за співчуттям партнерів щодо ударів по Україні немає конкретних дій з їхнього боку.

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Чи зацікавлений Трамп у закінченні війни в Україні?

Клочок зауважив, що попри те, що європейські політики жорстко відреагували на атаку Росії, зокрема, по Успенському собору Києво-Печерської лаври, для них війна в Україні – це історія про їхню власну безпеку, а не про безпеку нашої країни. Їхня допомога Києву є суттєвою, але Європа має зовсім інші стратегічні цілі.

"Не думаю, що якби атака по Україні відбулася перед розмовою з Путіним, то Трампу було б незручно під час спілкування. Йому абсолютно байдуже, що відбувається в Україні. Його цікавить насправді велика угода з Китаєм, і Росія є одним із елементів цієї угоди. Путін, звісно, зважав на це", – пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Для очільника Кремля було важливо провести розмову з президентом США напередодні саміту G7. А потім, на думку Клочка, продемонструвати усьому світові, що саміт "Великої сімки", під час якого обговорюватиметься, зокрема, російсько-українська війна, повинен врахувати те, що Путін має можливості воювати проти України.

Варто знати. У французькому місті Евіан-ле-Бен 15 – 17 червня відбудеться саміт G7. Одне з важливих питань, яке обговорюватиметься на заході, – війна в Україні. Раніше лідер Франції Еммануель Макрон наголошував, що під час зустрічі із Дональдом Трампом планує переконати президента США продовжити підтримку України та посилити тиск на Росію задля досягнення мирної угоди. Також Трамп та Зеленський можуть зустрітися у кулуарах саміту. Крім того, український президент запропонував Путіну провести переговори під час G7.

"Так, він має такі можливості. Але хотілося б, щоб учасники саміту, особливо європейські країни, а також Індія, ОАЕ, Катар, Саудівська Аравія зрозуміли, що це вони співпрацюють із Москвою і надають їй можливість воювати проти нас. Адже вони торгують з росіянами, закуповують їхню нафту, газ, вугілля, добрива. А також постачають їм товари подвійного призначення", – наголосив Валерій Клочок.

Тому, на його думку, всі ці країни також можуть висловлювати співчуття Україні, але на п'ятому році широкомасштабного вторгнення це не допомогло зупинити війну. Тому українці, як вважає керівник Центру громадської аналітики "Вежа", відчувають цю фальш з боку наших партнерів, які не готові до швидкого закінчення російсько-української війни.

Зазначимо, що Володимир Путін провів 55-хвилинну розмову з Дональдом Трампом. За словами помічника очільника Кремля Юрія Ушакова, Путін 14 червня привітав американського лідера з 80-річчям. Також сторони обговорили війну в Україні. Трамп підкреслив, що необхідно припинити бойові дії. Водночас Путін сказав, що удари України по російських "цивільних об'єктах" стоять на заваді процесу врегулювання війни.

Проте вже вночі 15 червня Росія здійснила масовану атаку на територію України. Зокрема, під ударами перебував Київ. Ворог поцілив у всіх районах столиці. Також під час атаки було пошкоджено Успенський собор на території Києво-Печерської лаври. За попередніми даними, внаслідок ударів по Києву загинуло 4 особи, а близько 30 зазнали поранення.

На думку Володимира Зеленського, Путін "розраховував, що спочатку привітає президента Сполучених Штатів Америки", а потім атакуватиме Україну, щоб не виправдовуватися за свої вчинки. Президент України вважає, що якби була масована атака, то команда Трампа порушила б це питання, а Путіну це не потрібно. Зеленський наголосив, що росіяни "невипадково кілька днів" збирали ракети, адже вони чекали, щоб не здійснити атаку до привітання Путіна президента Трампа.