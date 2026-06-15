Однако, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, которым он поделился с "24 Каналом", глава Кремля задумал более сложную комбинацию со звонком Трампу. Клочок также объяснил, почему за сочувствием партнеров по поводу ударов по Украине не следуют конкретные действия с их стороны.

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Заинтересован ли Трамп в окончании войны в Украине?

Клочок отметил, что, несмотря на то, что европейские политики жестко отреагировали на атаку России, в частности, на Успенский собор Киево-Печерской лавры, для них война в Украине – это история об их собственной безопасности, а не о безопасности нашей страны. Их помощь Киеву существенна, но у Европы совсем другие стратегические цели.

"Не думаю, что если бы атака на Украину произошла перед разговором с Путиным, то Трампу было бы неловко во время общения. Ему абсолютно безразлично, что происходит в Украине. Его интересует на самом деле крупная сделка с Китаем, и Россия является одним из элементов этой сделки. Путин, конечно, учитывал это", – пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Почему Путин позвонил Трампу накануне атаки на Украину: смотрите видео

Для главы Кремля было важно провести разговор с президентом США накануне саммита G7. А затем, по мнению Клочка, продемонстрировать всему миру, что саммит "Большой семерки", во время которого будет обсуждаться, в частности, российско-украинская война, должен учесть то, что у Путина есть возможности воевать против Украины.

Стоит знать. Во французском городе Эвиан-ле-Бен 15–17 июня состоится саммит G7. Один из важных вопросов, который будет обсуждаться на мероприятии, — война в Украине. Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что во время встречи с Дональдом Трампом планирует убедить президента США продолжить поддержку Украины и усилить давление на Россию для достижения мирного соглашения. Также Трамп и Зеленский могут встретиться в кулуарах саммита. Кроме того, украинский президент предложил Путину провести переговоры во время G7.

"Да, у него есть такие возможности. Но хотелось бы, чтобы участники саммита, особенно европейские страны, а также Индия, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия поняли, что именно они сотрудничают с Москвой и дают ей возможность воевать против нас. Ведь они торгуют с россиянами, закупают их нефть, газ, уголь, удобрения. А также поставляют им товары двойного назначения", – подчеркнул Валерий Клочок.

Поэтому, по его мнению, все эти страны также могут выражать сочувствие Украине, но на пятом году широкомасштабного вторжения это не помогло остановить войну. Поэтому украинцы, как считает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", чувствуют эту фальшь со стороны наших партнеров, которые не готовы к скорейшему окончанию российско-украинской войны.

Отметим, что Владимир Путин провел 55-минутный разговор с Дональдом Трампом. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Путин 14 июня поздравил американского лидера с 80-летием. Также стороны обсудили войну в Украине. Трамп подчеркнул, что необходимо прекратить боевые действия. В то же время Путин сказал, что удары Украины по российским "гражданским объектам" препятствуют процессу урегулирования войны.

Однако уже ночью 15 июня Россия осуществила массированную атаку на территорию Украины. В частности, под ударами оказался Киев. Враг нанес удары по всем районам столицы. Также во время атаки был поврежден Успенский собор на территории Киево-Печерской лавры. По предварительным данным, в результате ударов по Киеву погибли 4 человека, а около 30 получили ранения.

По мнению Владимира Зеленского, Путин "рассчитывал, что сначала поздравит президента Соединенных Штатов Америки", а затем будет атаковать Украину, чтобы не оправдываться за свои поступки. Президент Украины считает, что если бы была массированная атака, то команда Трампа подняла бы этот вопрос, а Путину это не нужно. Зеленский подчеркнул, что россияне "неслучайно несколько дней" собирали ракеты, ведь они ждали, чтобы не совершить атаку к поздравлению Путина президента Трампа.