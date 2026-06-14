О подробностях разговора сообщают российские СМИ.

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О чем говорил российский диктатор с Трампом?

Пропагандистские медиа пишут, что Путин поздравил Трампа с 80-летием, после чего стороны обсудили возможные контакты между представителями двух стран. Кроме того, Трамп якобы был тронут приветствием и отметил, что российский лидер стал первым среди иностранных глав государств, позвонивших в Белый дом по случаю праздника.

В ходе беседы также поднимались международные вопросы. В частности, Трамп сообщил о переговорах по меморандуму между США и Ираном, а также заявил, что ожидает обнародования результатов этих консультаций.

По информации росСМИ, особое внимание стороны уделили войне в Украине. Трамп отметил необходимость прекращения боевых действий, тогда как Путин заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам в России усложняют процесс урегулирования.

Также американский президент выразил готовность влиять как на европейских партнеров, так и на Киев по вопросу мирного урегулирования. Также Путин вроде бы заявил американскому лидеру, что если Владимир Зеленский стремится к встрече, то "может приехать в Москву". Кроме того, стороны упомянули о сотрудничестве США и СССР во время Второй мировой войны.

По информации российских медиа, в ближайшее время в Москву могут прибыть спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для дальнейших контактов.

Напомним, Дональд Трамп также провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы лидеры обсудили пути приближения мира и завершения войны. Президент Украины проинформировал американского лидера о ситуации на фронте, поблагодарил за поддержку и отметил, что у Киева есть предложения, которые могут способствовать миру и помочь защитить жизнь военных и гражданских.