Российский беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора. Что известно о повреждениях Киево-Печерской лавры и как мир реагирует на эту циничную атаку — читайте в материале 24 Канала.
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Что известно об ударе по Лавре?
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что нападение на Киево-Печерскую лавру – это одно из самых тяжких преступлений против мирового культурного наследия. По ее словам, в данном случае речь идет не только об Украине. Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, которая продолжает целенаправленно атаковать украинцев и мировое культурное наследие! После удара на месте вспыхнул пожар / Фото: Татьяна Бережная Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон нанес частичные повреждения Киево-Печерской лавре, однако благодаря оперативным действиям служб удалось предотвратить более масштабные разрушения. По словам президента, после первоочередной консервации объекта должны быть проведены экспертизы, после чего начнется восстановление святыни. Кроме того, правительство выделит средства из резервного фонда на первоочередные работы в поврежденной лавре. Зеленский высказался об ударе по Лавре: смотрите видео Генеральный директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко сообщил, что из собора сразу вывезли религиозные реликвии и музейные экспонаты. Наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий также добавил, что в первые часы после попадания был организован срочный вывоз святыни и богослужебных предметов, древних икон, антиминсов и т. д. Во время атаки святыню удалось спасти / Фото: София Трощук Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар на крыше Успенского собора в Киево-Печерской лавре уже локализован. В то же время, по его словам, напротив также произошел пожар, там зафиксированы повреждения здания Художественного арсенала. Что происходит на месте происшествия: смотрите видео После атаки территория Киево-Печерской лавры была временно закрыта для посетителей. Помимо Успенского собора, была также повреждена Башня Иоанна Кушника – оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней Лавры. В настоящее время на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Лавра получила существенные повреждения / Фото: София Трощук
Министерство культуры призвало мировое сообщество усилить давление на Россию
– написала она.
Зеленский прибыл в Киево-Печерскую лавру
Удалось ли спасти древние иконы и святыни?
Кличко показал кадры с места удара
Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что нападение на Киево-Печерскую лавру – это одно из самых тяжких преступлений против мирового культурного наследия.
По ее словам, в данном случае речь идет не только об Украине.
Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, которая продолжает целенаправленно атаковать украинцев и мировое культурное наследие!
После удара на месте вспыхнул пожар / Фото: Татьяна Бережная
Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон нанес частичные повреждения Киево-Печерской лавре, однако благодаря оперативным действиям служб удалось предотвратить более масштабные разрушения.
По словам президента, после первоочередной консервации объекта должны быть проведены экспертизы, после чего начнется восстановление святыни.
Кроме того, правительство выделит средства из резервного фонда на первоочередные работы в поврежденной лавре.
Зеленский высказался об ударе по Лавре: смотрите видео
Генеральный директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко сообщил, что из собора сразу вывезли религиозные реликвии и музейные экспонаты.
Наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий также добавил, что в первые часы после попадания был организован срочный вывоз святыни и богослужебных предметов, древних икон, антиминсов и т. д.
Во время атаки святыню удалось спасти / Фото: София Трощук
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар на крыше Успенского собора в Киево-Печерской лавре уже локализован.
В то же время, по его словам, напротив также произошел пожар, там зафиксированы повреждения здания Художественного арсенала.
Что происходит на месте происшествия: смотрите видео
После атаки территория Киево-Печерской лавры была временно закрыта для посетителей.
Помимо Успенского собора, была также повреждена Башня Иоанна Кушника – оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней Лавры.
В настоящее время на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Лавра получила существенные повреждения / Фото: София Трощук