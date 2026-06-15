24 Канал рассказывает обо всех последствиях ночной атаки врага.

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Каковы последствия атаки?

09:16, 15 июня

В результате попадания вражеского БПЛА типа "Молния" в многоэтажный дом в Ковпаковском районе Сум пострадали 3 человека.

Ранения получили 11-летняя девочка и две женщины: 65 и 38 лет. Все госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Еще один удар враг нанес по зданию коммунального учреждения в центре города.

В местах попаданий повреждены окна и балконные рамы.
Остальные последствия ликвидируются.

Последствия в Сумах / Фото ОВА

08:53, 15 июня

В результате массированной атаки России был поврежден самый современный терминал "Новой почты".

Это был первый в Украине объект с автоматизированным оборудованием для обработки посылок.

Среди прочего, по данным ДТЭК, в Киеве после массированной атаки уже восстановили электроснабжение для 105 тысяч семей. В северной части столицы были повреждены линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Поврежден самый современный терминал "Новой почты"

08:21, 15 июня

В Киеве известно о 4 погибших. Также есть 30 раненых, среди которых двое детей 5 и 6 лет, а также беременная женщина. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

08:13, 15 июня

Как сработала ПВО?

В ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Основное направление удара – Киев. Также ракетами атакованы Днепр и Харьков.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов:

  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – ТОТ АР Крым);
  • 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская области);
  • 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков – Вологодская, Курская области);
  • 611 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (со сторон: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское, Чауда).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов:

  • 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;
  • 582 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08.00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях.

07:50, 15 июня

Пожар на крыше "Художественного арсенала" / Фото ГСЧС

07:37, 15 июня

07:33, 15 июня

Атака на Сумы

Под удар дронов попал и город Сумы.

По информации областной военной администрации, произошло попадание двух беспилотников по гражданской инфраструктуре.

Один в многоэтажку в Ковпаковском районе, в балкон квартиры. Предварительно, пострадали 3 человека, среди них ребенок.

Другой попал в центральную часть областного центра. Повреждено нежилое здание, пострадавших нет.

07:31, 15 июня

Есть ли последствия в Черкасской области?

Практически всю ночь Черкасская область находилась в состоянии тревоги из-за комбинированной атаки России.

В области работали силы и средства ПВО: 3 российские ракеты и 6 БПЛА обезврежены.

Пострадавших нет. По предварительным данным, последствий от падения обломков тоже нет.

07:30, 15 июня

07:28, 15 июня

Нападение на Харьков

В Харькове после полуночи прогремела серия взрывов.

Предварительно, ракетные удары зафиксированы в Холодногорском районе. Взрывные травмы получили 40-летний и 30-летний мужчины, а также еще один человек. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и в настоящее время госпитализированы.

Также был как минимум один прилет БПЛА в Шевченковском районе. Здесь загорелись гараж и трава.

К сожалению, во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще как минимум 5 получили ранения.

07:19, 15 июня

На Киево-Печерскую Лавру было совершено нападение

На территории Киево-Печерской лавры произошло прямое попадание, загорелась крыша Успенского собора. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий.

В частности, пожар на крыше собора охватил площадь около 800 квадратных метров.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади 1000 квадратных метров.

06:49, 15 июня

Последствия в Днепре

В Днепре в результате авиаудара возник пожар.

Известно, что один человек получил ранения. Повреждено предприятие, разрушено одно из зданий колледжа, взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры.

Также в результате ночной атаки россиян поврежден Дом органной и камерной музыки.

06:33, 15 июня

Последствия в Киевской области

Ночью враг нанес массированный удар по Киевской области.
К сожалению, пострадали три человека, среди них – ребенок.

В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины – сотрясение головного мозга. У мальчика 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в 5 районах области.

В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.

В Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.

В Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль.

В Бучанском районе повреждены складские помещения.

В Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.

06:29, 15 июня

Информация о последствиях атаки на Киев от ГСЧС

  • Оболонский район: Массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений. Попадание в 9-этажный жилой дом. Зафиксированы повреждения жилой застройки и задымление подъездов.
  • Соломенский район: Попадание в 9-этажный жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание и эвакуировали 15 человек, из них 2 ребенка.
  • Деснянский район: Попадание в 9-этажный жилой дом с последующим возгоранием. В результате падения обломков разрушены три частных жилых дома. Произошло возгорание на открытых территориях и объектах образования.
  • Дарницкий район: В результате падения обломков возникли пожары в частных жилых домах.
  • Печерский район: Попадание в 17-этажный жилой дом, пожарные ликвидировали возгорание. Также в результате двойного удара возникли пожары на территории Киево-Печерской Лавры.
  • Шевченковский район: Пожар на территории овощного рынка. Попадание в нежилое здание, торговые объекты, в 8-этажный жилой дом.
  • Голосеевский район: Пожары в жилом многоэтажном доме, складских и инфраструктурных объектах.
  • Святошинский район: повреждение жилой застройки.
  • Днепровский район: Падение обломков, повреждение частного дома.
06:29, 15 июня

Россия атаковала киностудию имени Довженко в Киеве

Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве — одну из старейших киностудий Украины.

Возник пожар. В результате попадания поврежден костюмный цех. Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.

На месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.