24 Канал рассказывает обо всех последствиях ночной атаки врага.
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Каковы последствия атаки?
В результате попадания вражеского БПЛА типа "Молния" в многоэтажный дом в Ковпаковском районе Сум пострадали 3 человека. Ранения получили 11-летняя девочка и две женщины: 65 и 38 лет. Все госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Еще один удар враг нанес по зданию коммунального учреждения в центре города. В местах попаданий повреждены окна и балконные рамы. Последствия в Сумах / Фото ОВА В результате массированной атаки России был поврежден самый современный терминал "Новой почты". Это был первый в Украине объект с автоматизированным оборудованием для обработки посылок. Среди прочего, по данным ДТЭК, в Киеве после массированной атаки уже восстановили электроснабжение для 105 тысяч семей. В северной части столицы были повреждены линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Поврежден самый современный терминал "Новой почты" В Киеве известно о 4 погибших. Также есть 30 раненых, среди которых двое детей 5 и 6 лет, а также беременная женщина. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. В ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракетами атакованы Днепр и Харьков. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов: Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов: По предварительной информации, по состоянию на 08.00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях. Пожар на крыше "Художественного арсенала" / Фото ГСЧС Под удар дронов попал и город Сумы. По информации областной военной администрации, произошло попадание двух беспилотников по гражданской инфраструктуре. Один в многоэтажку в Ковпаковском районе, в балкон квартиры. Предварительно, пострадали 3 человека, среди них ребенок. Другой попал в центральную часть областного центра. Повреждено нежилое здание, пострадавших нет. Практически всю ночь Черкасская область находилась в состоянии тревоги из-за комбинированной атаки России. В области работали силы и средства ПВО: 3 российские ракеты и 6 БПЛА обезврежены. Пострадавших нет. По предварительным данным, последствий от падения обломков тоже нет. В Харькове после полуночи прогремела серия взрывов. Предварительно, ракетные удары зафиксированы в Холодногорском районе. Взрывные травмы получили 40-летний и 30-летний мужчины, а также еще один человек. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и в настоящее время госпитализированы. Также был как минимум один прилет БПЛА в Шевченковском районе. Здесь загорелись гараж и трава. К сожалению, во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще как минимум 5 получили ранения. На территории Киево-Печерской лавры произошло прямое попадание, загорелась крыша Успенского собора. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий. В частности, пожар на крыше собора охватил площадь около 800 квадратных метров. Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади 1000 квадратных метров. В Днепре в результате авиаудара возник пожар. Известно, что один человек получил ранения. Повреждено предприятие, разрушено одно из зданий колледжа, взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры. Также в результате ночной атаки россиян поврежден Дом органной и камерной музыки. Ночью враг нанес массированный удар по Киевской области. Последствия вражеской атаки зафиксированы в 5 районах области. В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения. В Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения. В Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль. В Бучанском районе повреждены складские помещения. В Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве — одну из старейших киностудий Украины. Возник пожар. В результате попадания поврежден костюмный цех. Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии. На месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.
Остальные последствия ликвидируются.
Как сработала ПВО?
Атака на Сумы
Есть ли последствия в Черкасской области?
Нападение на Харьков
На Киево-Печерскую Лавру было совершено нападение
Последствия в Днепре
Последствия в Киевской области
К сожалению, пострадали три человека, среди них – ребенок.
В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины – сотрясение головного мозга. У мальчика 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.
Информация о последствиях атаки на Киев от ГСЧС
Россия атаковала киностудию имени Довженко в Киеве
В результате попадания вражеского БПЛА типа "Молния" в многоэтажный дом в Ковпаковском районе Сум пострадали 3 человека.
Ранения получили 11-летняя девочка и две женщины: 65 и 38 лет. Все госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
Еще один удар враг нанес по зданию коммунального учреждения в центре города.
В местах попаданий повреждены окна и балконные рамы.
Последствия в Сумах / Фото ОВА
В результате массированной атаки России был поврежден самый современный терминал "Новой почты".
Это был первый в Украине объект с автоматизированным оборудованием для обработки посылок.
Среди прочего, по данным ДТЭК, в Киеве после массированной атаки уже восстановили электроснабжение для 105 тысяч семей. В северной части столицы были повреждены линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Поврежден самый современный терминал "Новой почты"
В Киеве известно о 4 погибших. Также есть 30 раненых, среди которых двое детей 5 и 6 лет, а также беременная женщина. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В ночь на 15 июня (с 18:00 14 июня) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов.
Основное направление удара – Киев. Также ракетами атакованы Днепр и Харьков.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов:
По предварительной информации, по состоянию на 08.00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях.
Пожар на крыше "Художественного арсенала" / Фото ГСЧС
Под удар дронов попал и город Сумы.
По информации областной военной администрации, произошло попадание двух беспилотников по гражданской инфраструктуре.
Один в многоэтажку в Ковпаковском районе, в балкон квартиры. Предварительно, пострадали 3 человека, среди них ребенок.
Другой попал в центральную часть областного центра. Повреждено нежилое здание, пострадавших нет.
Практически всю ночь Черкасская область находилась в состоянии тревоги из-за комбинированной атаки России.
В области работали силы и средства ПВО: 3 российские ракеты и 6 БПЛА обезврежены.
Пострадавших нет. По предварительным данным, последствий от падения обломков тоже нет.
В Харькове после полуночи прогремела серия взрывов.
Предварительно, ракетные удары зафиксированы в Холодногорском районе. Взрывные травмы получили 40-летний и 30-летний мужчины, а также еще один человек. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и в настоящее время госпитализированы.
Также был как минимум один прилет БПЛА в Шевченковском районе. Здесь загорелись гараж и трава.
К сожалению, во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще как минимум 5 получили ранения.
На территории Киево-Печерской лавры произошло прямое попадание, загорелась крыша Успенского собора. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий.
В частности, пожар на крыше собора охватил площадь около 800 квадратных метров.
Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади 1000 квадратных метров.
В Днепре в результате авиаудара возник пожар.
Известно, что один человек получил ранения. Повреждено предприятие, разрушено одно из зданий колледжа, взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры.
Также в результате ночной атаки россиян поврежден Дом органной и камерной музыки.
Ночью враг нанес массированный удар по Киевской области.
Последствия вражеской атаки зафиксированы в 5 районах области.
В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.
В Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.
В Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль.
В Бучанском районе повреждены складские помещения.
В Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.
Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве — одну из старейших киностудий Украины.
Возник пожар. В результате попадания поврежден костюмный цех. Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.
На месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.