24 Канал розповідає про усі наслідки нічної атаки ворога.

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Які наслідки атаки?

09:16, 15 червня

Унаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" в багатоповерхівку в Ковпаківському районі Сум постраждало 3 людей.

Поранення отримали 11-річна дівчинка та дві жінки: 65-ти та 38-ми років. Усі госпіталізовані, їх стан задовільний.

Ще один удар ворог наніс по будівлю комунальної установи у центрі міста.

На місцях влучань пошкоджені вікна та балконні рами.
Інші наслідки ліквідовуються.

Наслідки у Сумах / Фото ОВА

08:53, 15 червня

Через масовану атаку Росії пошкоджено найсучасніший термінал "Нової пошти".

Це був перший в Україні об'єкт із автоматизованим обладнанням для обробки посилок.

Серед іншого, за даними ДТЕК, У Києві після масованої атаки вже повернули світло для 105 тисяч родин. У північній частині столиці було пошкоджено лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Пошкоджено найсучасніший термінал "Нової пошти"

08:21, 15 червня

У Києві відомо про 4 загиблих. Також є 30 поранених, серед яких дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка. Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані.

08:13, 15 червня

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 15 червня (з 18:00 14 червня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

  • 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим);
  • 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська області);
  • 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська області);
  • 611 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, Чауда).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

  • 5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
  • 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
  • 582 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

07:50, 15 червня

Пожежа на даху "Мистецького арсеналу" / Фото ДСНС

07:37, 15 червня

Реакція обмудсмана

Омбудсман Лубінець написав, що Київ і Київщина, Дніпро, Харків, Чернігів, Миколаївщина, Житомирщина цієї ночі були атаковані ракетами та дронами.

Є постраждалі, зруйновані будинки, понівечені людські долі.

У Харкові загинуло 5 рятувальників – під час гасіння пожежі після російської атаки.

Це був повторний цілеспрямований удар країни-терориста. Співчуття рідним і шана загиблим,
– зауважив Лубінець.

Ще один цинізм терору — удар по Києво-Печерській лаврі.

Росія атакувала не військовий об'єкт, а одну з найвизначніших духовних святинь України та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Це не випадковість і не "помилка". Це свідомий удар по нашій історії, культурі, вірі та ідентичності,
– зазначив омбудсман.

Коли ракети летять у храми, житлові будинки та міста, це має лише одну назву — злочин. І за кожен такий злочин має настати відповідальність.

07:33, 15 червня

Атака на Суми

Під удар дронів потрапило й місто Суми.

За інформацією обласної військової адміністрації, сталося влучання двох безпілотників по цивільній інфраструктурі.

Одне у багатоповерхівку у Ковпаківському районі, у балкон квартири. Попередньо, постраждали 3 людей, серед них дитина.

Інше у центральну частину обласного центру. Пошкоджено нежитлову будівлю, без постраждалих.

07:31, 15 червня

Чи є наслідки на Черкащині?

Практично всю ніч Черкащина була на тривозі через комбіновану атаку Росії.

В області працювали сили та засоби ППО: 3 російські ракети та 6 БпЛА знешкоджено.

Травмованих немає. За попередніми даними, наслідків від падіння уламків теж.

07:30, 15 червня

07:28, 15 червня

Атака на Харків

У Харкові після півночі прогриміла серія вибухів.

Попередньо, ракетні удари зафіксовано у Холодногірському районі. Вибухових травм зазнали 40-річний та 30-річний чоловіки, і ще одна людина. У важкому стані постраждалі наразі госпіталізовані.

Також був щонайменше один приліт БпЛА у Шевченківському районі. Тут спалахнули гараж та трава.

На жаль, під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 поранені.

07:19, 15 червня

Атаковано Києво-Печерську Лавру

Було пряме влучання на території Києво-Печерської лаври, загорівся дах Успенського собору. Наразі триває ліквідація наслідків.

Зокрема, пожежа на даху собору охопила площу близько 800 квадратних метрів.

Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1000 квадратних метрів.

06:49, 15 червня

Наслідки у Дніпрі

У Дніпрі через повітряну атаку виникла пожежа.

Відомо, що одна людина дістала поранень. Пошкоджене підприємство, зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.

Також через нічну атаку росіян понівечений і Будинок органної та камерної музики.

06:33, 15 червня

Наслідки на Київщині

Уночі ворог масовано атакував Київщину.
На жаль, постраждали троє людей, серед них – дитина.

У Бориспільському районі чоловік отримав різані рани стопи, у жінки – струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим необхідну допомогу надали на місці.

Наслідки ворожої атаки зафіксовані у 5 районах області.

У Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

У Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння.

У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.

У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення.

У Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок.

06:29, 15 червня

Інформація про наслідки атаки на Київ від ДСНС

  • Оболонський район: Масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Влучання у житлову 9-поверхівку. Зафіксоване пошкодження житлової забудови та задимлення під'їздів.
  • Солом'янський район: Влучання у 9-поверховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідувализаймання та евакуювали 15 людей, з них 2 дитини.
  • Деснянський район: Влучання у 9-поверховий житловий будинок з подальшим займання. Внаслідок падіння уламків зруйновано три приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти.
  • Дарницький район: Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках.
  • Печерський район: Влучання у 17-поверховий житловий будинок, вогнеборці ліквідували займання. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври.
  • Шевченківський район: Пожежа на території овочевого ринку. Влучання у нежитлову будівлю, торговельні об’єкти, у 8-поверховий житловий будинок.
  • Голосіївський район: Пожежі у житловій багатоповерхівці, складських та інфраструктурних об'єктах.
  • Святошинський район: Пошкодження житлової забудови.
  • Дніпровський район: Падіння уламків, пошкодження приватного будинку.
06:29, 15 червня

Росія атакувала кіностудію імені Довженка в Києві

Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України.

Виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.