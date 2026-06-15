Одна з них сталася на території Києво-Печерської лаври, як повідомив міський голова Віталій Кличко. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у Києві та низці областей – Росія масовано атакує з повітря: де зараз небезпечно

Що відомо про наслідки масованого обстрілу Києва 15 червня?

02:14, 15 червня За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання, – КМВА. 02:10, 15 червня Щонайменше 16 локацій з пошкодженнями у місті, пише КМВА. Є інформація про 3 постраждалих. На кількох локаціях роботи з допомоги людям ускладнені. 02:05, 15 червня КМВА пише, підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської Лаври. Попередньо – внаслідок прямого влучання. Влада з'ясовує ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Тривають заходи щодо локалізації у межах безпекових протоколів. 02:00, 15 червня Міський голова Віталій Кличко повідомляє про такі наслідки обстрілу Києва: Загоряння на території Києво-Печерської Лаври. Пожежа на даху Успенського собору.

У Печерському районі – влучання в 5-поверховий житловий будинок. Також – попередньо, влучання в будівлю гуртожитку.

В Оболонському – попередньо, руйнація в житловому будинку між 3 та 4 поверхами.

У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.