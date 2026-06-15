Одна з них сталася на території Києво-Печерської лаври, як повідомив міський голова Віталій Кличко. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки Тривога у Києві та низці областей – Росія масовано атакує з повітря: де зараз небезпечно
Що відомо про наслідки масованого обстрілу Києва 15 червня?
За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання, – КМВА. Щонайменше 16 локацій з пошкодженнями у місті, пише КМВА. Є інформація про 3 постраждалих. На кількох локаціях роботи з допомоги людям ускладнені. КМВА пише, підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської Лаври. Попередньо – внаслідок прямого влучання. Влада з'ясовує ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Тривають заходи щодо локалізації у межах безпекових протоколів. Міський голова Віталій Кличко повідомляє про такі наслідки обстрілу Києва:
За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання, – КМВА.
Щонайменше 16 локацій з пошкодженнями у місті, пише КМВА.
Є інформація про 3 постраждалих. На кількох локаціях роботи з допомоги людям ускладнені.
КМВА пише, підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської Лаври.
Попередньо – внаслідок прямого влучання. Влада з'ясовує ступінь шкоди, якої завдали росіяни.
Тривають заходи щодо локалізації у межах безпекових протоколів.
Міський голова Віталій Кличко повідомляє про такі наслідки обстрілу Києва:
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