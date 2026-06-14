24 Канал зібрав все, що відомо про рух ударних дронів на території України. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза атаки – перебувайте у безпечному місці.

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20:25, 14 червня

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.