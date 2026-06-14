Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Скільки дронів збили цієї ночі?
Для атаки ворог застосував 98 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас, та дрони-імітатори типу "Пародія". Ці БпЛА росіяни запустили з напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Гвардійське.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,
– йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, вночі було зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Військові наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі досі перебувають декілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.
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Ворожі атаки тривають: останні новини
- Минулої ночі російська армія також атакувала Україну ударними БпЛА. Зокрема, на Житомирщині внаслідок удару було пошкоджено приватні житлові будинки, магазин і об'єкти інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.
- Ворог також завдав удару безпілотниками по Запоріжжю. Там внаслідок атаки на об'єкт критичної інфраструктури загинув чоловік.
- Тим часом на Дніпропетровщині ворог запустив 12 керованих авіабомб по Васильківській громаді. Від ударів було пошкоджено магазини та торговельні павільйони на місцевому ринку, постраждали дев'ятеро людей.