Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів збили цієї ночі?

Для атаки ворог застосував 98 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас, та дрони-імітатори типу "Пародія". Ці БпЛА росіяни запустили з напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, вночі було зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Військові наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі досі перебувають декілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.

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