Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Сколько дронов сбили этой ночью?
Для атаки враг применил 98 ударных БПЛА типа Shahed (в частности реактивные), Гербера, Италмас, а также дроны-имитаторы типа "Пародия". Эти БПЛА россияне запустили из направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны,
– говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, ночью было зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.
Военные подчеркнули, что атака продолжается, а в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности.
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Вражеские атаки продолжаются: последние новости
- Прошлой ночью российская армия также атаковала Украину ударными БПЛА. В частности, в Житомирской области в результате удара были повреждены частные жилые дома, магазин и объекты инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Враг также нанес удар беспилотниками по Запорожью. Там в результате атаки на объект критической инфраструктуры погиб мужчина.
- Тем временем в Днепропетровской области враг запустил 12 управляемых авиабомб по Васильковской общине. В результате ударов были повреждены магазины и торговые павильоны на местном рынке, пострадали девять человек.