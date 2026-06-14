Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Сколько дронов сбили этой ночью?

Для атаки враг применил 98 ударных БПЛА типа Shahed (в частности реактивные), Гербера, Италмас, а также дроны-имитаторы типа "Пародия". Эти БПЛА россияне запустили из направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, ночью было зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.

Военные подчеркнули, что атака продолжается, а в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности.

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