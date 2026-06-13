Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Смотрите также: Россияне нанесли удары КАБами по рынку в Днепропетровской области: 9 человек ранены
Каковы последствия удара?
Воздушную тревогу по всей Запорожской области неоднократно объявляли из-за угрозы российских беспилотников. В частности, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного БПЛА на город с юга.
Впоследствии Иван Федоров заявил, что враг нанес удар по областному центру. В результате атаки на объект критической инфраструктуры погиб мужчина.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Угроза вражеских ударов по региону сохраняется до отбоя воздушной тревоги.
Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в нашем телеграм-канале.
Напомним, враг также нанес многочисленные удары по Днепропетровской области и Николаеву.
Последние атаки на Запорожье
Накануне днем россияне дважды нанесли удары по Запорожью. В результате ударов повреждены торговый центр, автомобили и терминал логистического оператора. Один человек получил осколочное ранение.
8 июня агрессор нанес удар по спальному району города. В результате атаки с использованием дронов погибли две женщины и пострадали еще 32 человека, в том числе пятеро детей.