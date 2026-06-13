Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Каковы последствия удара?

Воздушную тревогу по всей Запорожской области неоднократно объявляли из-за угрозы российских беспилотников. В частности, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного БПЛА на город с юга.

Впоследствии Иван Федоров заявил, что враг нанес удар по областному центру. В результате атаки на объект критической инфраструктуры погиб мужчина.

Угроза вражеских ударов по региону сохраняется до отбоя воздушной тревоги.

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Напомним, враг также нанес многочисленные удары по Днепропетровской области и Николаеву.

Последние атаки на Запорожье

Накануне днем россияне дважды нанесли удары по Запорожью. В результате ударов повреждены торговый центр, автомобили и терминал логистического оператора. Один человек получил осколочное ранение.

8 июня агрессор нанес удар по спальному району города. В результате атаки с использованием дронов погибли две женщины и пострадали еще 32 человека, в том числе пятеро детей.