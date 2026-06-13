Про це повідомив начальника Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Які наслідки удару?

Повітряну тривогу по всій Запорізькій області неодноразово оголошували через загрозу російських безпілотників. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного БпЛА на місто з півдня.

Згодом Іван Федоров заявив, що ворог завдав удару по обласному центрі. Внаслідок атаки на об'єкт критичної інфраструктури загинув чоловік.

Загроза ворожих ударів по регіону зберігається до відбою повітряної тривоги.

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Нагадаємо, ворог також завдав численних ударів по Дніпропетровщині та Миколаєву.

Останні атаки на Запоріжжя

Напередодні вдень росіяни двічі вдарили по Запоріжжю. Внаслідок ударів пошкоджено, торгівельний центр, автівки та термінал логістичного оператора. Одна людина отримала осколкове поранення.

8 червня агресор завдав удару по спальному району міста. Внаслідок дронової атаки загинуло дві жінки та постраждали ще 32 людини, в тому числі п'ятеро дітей.