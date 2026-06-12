24 Канал зібрав все, що відомо про рух ударних дронів на території України. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза атаки – перебувайте у безпечному місці.
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КАБи на північ Сумщини! КАБИ на Дніпропетровщину!21:26, 12 червня21:15, 12 червня21:13, 12 червня
КАБи на північ Сумщини!
КАБИ на Дніпропетровщину!