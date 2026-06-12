Зокрема, подружжя: 40-річну жінку та 39-річного чоловіка, а також їхню 18-річну доньку. Журналіст з Миколаєва Олександр Матюшенко зауважив 24 Каналу, що усіх було госпіталізовано. Станом на ранок чоловік перебував у важкому стані, жінки – у стані середньої тяжкості.

До теми Зранку "Шахеди" атакували Миколаїв: пошкоджено транспортне підприємство, є постраждалий

Яка ситуація у Миколаєві?

Внаслідок атаки було пошкоджено 14 приватних будинків та два автомобілі. Постраждала Тетяна поділилась, що несуча стіна повністю зруйнована, вибиті усі вікна, меблі і так далі.

2-га година ночі, гуркіт. Падає задня стінка. Пожежа. Викликали швидку, тому що сусід сильно постраждав. Пожежники приїхали, почали гасити. Дружину я через вікно витягнув, бо завалило вхід, не можна було вийти. Але обійшлося,

– розповів постраждалий Микола.

Крім цього, за інформацією ДСНС, внаслідок падіння уламків російського БпЛА було пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілів.

Також є інформація, що виникла пожежа однієї з автівок, яку ліквідували вогнеборці. Відомо, що постраждав чоловік. Його госпіталізували.

Від ДСНС на місці події працювали 19 рятувальників та п'ять одиниць спеціальної техніки. Зараз триває ліквідація наслідків на місцях атак. Комунальники прибирають територію та зашивають вікна OSB-плитами. Рятувальники проводять аварійні роботи. Правоохоронці фіксують докази чергового російського воєнного злочину.

Власникам постраждалих будинків допомагають волонтери, працівники місцевої влади, гуманітарні організації, а також небайдужі жителі.

Матюшенко про дронову атаку на Миколаїв: дивіться відео

Нагадаємо, що також у ніч на 12 червня БпЛА масовано атакували Сумщину. У Шостці загинула 44-річна жінка. Ще одна жінка, 33 років, зазнала важких поранень. Удар був завданий по об'єкту цивільної інфраструктури. Значних руйнувань зазнала триповерхова нежитлова будівля.