Мовиться про Шосткинську громаду, і про наслідки її обстрілу розповіли в ОВА. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.
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Що відомо про обстріл Сумщини вночі 12 червня?
Повітряну тривогу у різних районах Сумської області вночі 12 червня оголошували неодноразово. Російська армія загрожувала ударними безпілотниками. Місцеві чули вибухи.
Ближче до 4 ранку очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів у соціальних мережах, що обстріл дронами був масованим та не минувся без наслідків. Особливо потерпіла Шосткинська громада.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Вже відомо, що значно постраждав об'єкт цивільної інфраструктури, поруйнована триповерхова нежитлова споруда. На жаль, загинула 44-річна жінка, і ще одна жінка, 33 років, має важкі травми.
Наслідки повітряної атаки Росії на Шосткинську громаду Сумщини / Фото ОВА
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Додамо, що ввечері 11 червня ворог ударив безпілотниками по Київській області. Під атакою опинився Бориспільський район, де у небо здійнявся високий стовп густого диму.