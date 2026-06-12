Речь идет о Шосткинской общине, и о последствиях ее обстрела рассказали в ОВА. 24 Канал пишет, какая информация есть на данный момент.

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Что известно об обстреле Сумщины ночью 12 июня?

Воздушную тревогу в разных районах Сумской области ночью 12 июня объявляли неоднократно. Российская армия угрожала ударными беспилотниками. Местные жители слышали взрывы.

Ближе к 4 утра глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил в социальных сетях, что обстрел дронами был массированным и не обошёлся без последствий. Особенно потерпела Шосткинская община.

Уже известно, что значительно пострадал объект гражданской инфраструктуры, разрушено трехэтажное нежилое здание. К сожалению, погибла 44-летняя женщина, и еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы.



Последствия воздушного удара России по Шосткинской общине Сумской области / Фото ОВА

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Добавим, что вечером 11 июня враг нанес удар беспилотниками по Киевской области. Под атакой оказался Бориспольский район, где в небо поднялся высокий столб густого дыма.