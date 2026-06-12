У Запорізькій області кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Перша атака на Запоріжжя відбулася близько 10:00.

Як повідомив глава ОВА Іван Федоров, під ворожий удар потрапив торговельний центр. Постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення. Стан потерпілої не тяжкий. Також пошкоджено автомобілі, що стояли на парковці поруч.

Окупанти пошкодили ТЦ у Запоріжжі / Фото ОВА

Друга атака на Запоріжжя відбулася вже після 12:00. Внаслідок нових ударів по місту пошкоджено термінал логістичного оператора. Там виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Наслідки атаки на термінал логістичного оператора / Фото ОВА

Пожежа на місці удару у Запоріжжі: дивіться відео

Нагадаємо, що вранці окупанти також влучили дроном по гуртожитку у Сумах на рівні шостого поверху. У Шостці ворог вдарив по об'єкту Укрзалізниці. Одна працівниця компанії загинула, ще одна отримала травми.

У Миколаєві внаслідок ранкової атаки постраждав чоловік. Пошкоджені будівлі транспортного підприємства та автомобілі.

Вдень росіяни вчергове обстріляли житловий сектор на півдні Одеської області. Виникли пожежі у трьох житлових будинках. Ще три будинки пошкоджені. Поранені двоє чоловіків. До прибуття рятувальників їх госпіталізувала бригада медиків.