Збитки Укрпошти від атаки "Шахеда"

Унаслідок удару був пошкоджений сортувальний центр компанії в Харкові. Частина відправлень була знищена або пошкоджена, повідомив гендиректор Укрпошта Ігор Смілянський.

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Укрпошта не отримує жодних дотацій, грантів чи субсидій з будь-якого бюджету, тому ці втрати компанія покриє з власного прибутку,

– зазначив Смілянський.

За його словами, із цієї суми понад 1 мільйон гривень виплатять клієнтам за знищені посилки. Компанія вже зв’язується з клієнтами, аби допомогти отримати виплати. Через 1 – 2 дні з моменту подання заяви збитки обіцяють компенсувати.

Ми активно працюємо з власником сортувального центру над оцінкою планів відновлення. Іти з Харкова ми не збираємося і вже працюємо над варіантами відновлення роботи хабу. Поки тривають ці роботи, Укрпошта перебудувала логістику через резервні майданчики та налагодила стабільну доставку посилок, листів, преси, ліків і товарів,

– розповів Смілянський.

До слова, У ДСНС України додали, що удар відбувся у Холодногірському районі Харкова.

Одне з влучань сталося у складську будівлю поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів,

– зазначили рятувальники.

Що відомо про інші атаки по Харкову та області?