Очевидці та родичі загиблих розповіли про подробиці трагедії журналістці 24 Каналу Анні Черненко.

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Що відомо про жертв ракетного удару?

Удар припав на центр міста, де знаходився ринок та житловий квартал. Через це загинули двоє чоловіків, 56 і 70 років, і вагітна жінка, якій було 22 роки. Ракета вдарила за кілька метрів від вікон її квартири.

56-річний чоловік жив у приватному секторі, і просто вийшов на вулицю й не встиг дійти до укриття.

Я була в хаті й впала на підлогу. А він був на вулиці, і прийняв цей удар на себе… Я так думаю, він почув щось. Я не чула звуку ракети аж до моменту вибуху,

– сказала дружина загиблого Олена Заховаєва.

Наразі експерти працюють над точним встановленням типу ракет, тому що це можуть бути модифікації й не завжди одразу точно можна встановити деталі.

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Що ще відомо про ситуацію на Харківщині?

Російська армія активізувала удари по логістичних шляхах між Сумами та Харковом, щоб заблокувати транспортне сполучення між областями. З початку місяця під ворожим вогнем опинилася ділянка біля Богодухова, розташована за 20 кілометрів від кордону.

Метою цих атак є дестабілізація критичної інфраструктури та ускладнення перевезень військових і цивільних вантажів. Через підвищену небезпеку на автошляхах водіям радять планувати маршрути й оперативно реагувати на загрози.