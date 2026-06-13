Про це повідомив начальник Житомирській ОВА Віталій Бунечко.

Дивіться також Ворог вдарив безпілотником по Запоріжжю: є жертва

Житомирщину атакували БпЛА

Повітряна тривога уночі лунала на Житомирщині. Внаслідок атаки російських БпЛА в області пошкоджено приватні житлові будинки, магазин і об'єкти інфраструктури.

Пожежники оперативно ліквідували пожежі, що виникли на місцях ударів. На щастя, наразі не повідомлялось про постраждалих.

Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, працюють спеціальні та комунальні служби,

– додали у Житомирській ОВА.

Наслідки ударів по регіону / Фото ДСНС

Які ще міста були під атакою?

Вранці 13 червня російські війська вдарили безпілотником по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу об'єкта критичної інфраструктури загинув чоловік.

Водночас ворог запустив 12 керованих авіабомб по Васильківській громаді на Дніпропетровщині. Від ударів пошкоджено магазини та торгівельні павільйони на місцевому ринку. Постраждали дев'ятеро людей.

Загалом вночі Росія била по Україні 118 БпЛА різного типу. Сили протиповітряної оборони знешкодили 110 з них. Однак сталось влучання трьох безпілотників та падіння уламків.