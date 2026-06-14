24 Канал собрал всю известную информацию о передвижении ударных дронов на территории Украины. Если в вашем регионе объявлена угроза атаки – оставайтесь в безопасном месте.
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В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
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20:25, 14 июня
БПЛА на севере Черниговской области, курс юго-западный.