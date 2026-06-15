Один из них произошел на территории Киево-Печерской лавры, как сообщил мэр города Виталий Кличко. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Хронология атаки Тревога в Киеве и ряде областей – Россия массированно атакует с воздуха: где сейчас опасно

Что известно о последствиях массированного обстрела Киева 15 июня?

02:22, 15 июня Подтверждено 5 пострадавших, поступают новые сообщения как о последствиях, так и об обращении к врачам. 02:14, 15 июня По оперативным данным, на территории Лавры зафиксированы значительные повреждения, имеется серьезное возгорание, – КГВА. 02:10, 15 июня По меньшей мере 16 мест с повреждениями в городе, сообщает КГВА. Есть информация о 3 пострадавших. В нескольких местах работы по оказанию помощи людям затруднены. 02:05, 15 июня КГВА сообщает, что подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской Лавры. Предварительно – в результате прямого попадания. Власти выясняют степень ущерба, нанесенного россиянами. Продолжаются меры по локализации в рамках протоколов безопасности. 02:00, 15 июня Мэр города Виталий Кличко сообщает о следующих последствиях обстрела Киева: Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора.

В Печерском районе – попадание в 5-этажный жилой дом. Также – предварительно, попадание в здание общежития.

В Оболонском – предварительно, разрушение в жилом доме между 3 и 4 этажами.

В Соломенском – попадание в 9-этажный жилой дом.

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