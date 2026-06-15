Російський безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору. Що відомо про пошкодження Києво-Печерської лаври та як світ реагує на цю цинічну атаку – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про удар по Лаврі?
Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що атака на Києво-Печерську лавру – це один з найважчих злочинів проти світової культурної спадщини. За її словами, в цьому випадку йдеться не лише про Україну. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину! Після удару на місці спалахнула пожежа / Фото: Тетяна Бережна Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон спричинив часткові пошкодження Києво-Печерської лаври, однак завдяки оперативним діям служб вдалося запобігти масштабнішим руйнуванням. За словами президента, після першочергової консервації об'єкта мають бути проведені експертизи, після чого розпочнеться відновлення святині. Окрім того, Уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в пошкодженій лаврі. Зеленський висловився про удар по Лаврі: дивіться відео Гендиректор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко повідомив, що з собору одразу вивезли релігійні реліквії та музейні експонати. Намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій також додав, що в перші години після влучання була організована термінова евакуація святині й богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів тощо. Під час атаки святині вдалося врятувати / Фото: Софія Трощук Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежу на даху Успенського собору в Києво-Печерській лаврі вже локалізували. Водночас, за його словами, навпроти також сталася пожежа, там зафіксовано пошкодження будівлі Мистецького арсеналу. Що відбувається на місці атаки: дивіться відео Після атаки територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрили для відвідувачів. Окрім Успенського собору, було також пошкоджено Башту Іоанна Кушника – оборонну споруду XVII–XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври. Наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Лавра зазнала суттєвих пошкоджень / Фото: Софія Трощук
Мінкульт закликав світову спільноту посилити тиск на Росію
– написала вона.
Зеленський прибув до Києво-Печерської лаври
Чи вдалося врятувати стародавні ікони та святині?
Кличко показав кадри з місця удару
Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів
Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що атака на Києво-Печерську лавру – це один з найважчих злочинів проти світової культурної спадщини.
За її словами, в цьому випадку йдеться не лише про Україну.
Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину!
Після удару на місці спалахнула пожежа / Фото: Тетяна Бережна
Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон спричинив часткові пошкодження Києво-Печерської лаври, однак завдяки оперативним діям служб вдалося запобігти масштабнішим руйнуванням.
За словами президента, після першочергової консервації об'єкта мають бути проведені експертизи, після чого розпочнеться відновлення святині.
Окрім того, Уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в пошкодженій лаврі.
Зеленський висловився про удар по Лаврі: дивіться відео
Гендиректор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко повідомив, що з собору одразу вивезли релігійні реліквії та музейні експонати.
Намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій також додав, що в перші години після влучання була організована термінова евакуація святині й богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів тощо.
Під час атаки святині вдалося врятувати / Фото: Софія Трощук
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежу на даху Успенського собору в Києво-Печерській лаврі вже локалізували.
Водночас, за його словами, навпроти також сталася пожежа, там зафіксовано пошкодження будівлі Мистецького арсеналу.
Що відбувається на місці атаки: дивіться відео
Після атаки територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрили для відвідувачів.
Окрім Успенського собору, було також пошкоджено Башту Іоанна Кушника – оборонну споруду XVII–XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.
Наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
Лавра зазнала суттєвих пошкоджень / Фото: Софія Трощук