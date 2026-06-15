Основную информацию о событии и важные заявления лидеров собрал 24 Канал.

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G7 объединяет семь стран – Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, Соединенные Штаты, а также Европейский Союз. Отметим, что в этом году ЕС на саммите будут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Формат G7 предполагает открытое обсуждение вопросов с акцентом на том, что объединяет крупнейшие экономики мира.

Ожидается, что лидеры затронут важные геополитические темы, в частности войны на Ближнем Востоке и в Украине, а также обсудят вопросы искусственного интеллекта и противодействия торговому давлению со стороны Китая.

Некоторое время назад стало известно, что Трамп и Зеленский примут участие в рабочей сессии "Группы семи" и могут встретиться в кулуарах, однако личная встреча не запланирована. Президент Украины также заявил, что предложил Путину встретиться во время саммита.

Ход саммита G7 во Франции: главное