Об этом сообщает издание Euro News.

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G7 объединяет Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и Соединенные Штаты, а также Европейский Союз.

Лидеры G7 рассчитывали, что именно в кулуарах саммита в период с 15 по 17 июня будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта с Ираном, однако Дональд Трамп заявил еще до его начала о подписании соглашения о прекращении 15-недельной войны. Он добавил, что договоренность может привести к снятию ограничений в районе Ормузского пролива.

В то же время Германия, Франция, Великобритания и Италия опубликовали заявление, в котором приветствуют меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, а также заметный "дипломатический прорыв".

Отметим! Саммит лидеров G7 перенесли на один день от первоначально запланированной даты, чтобы избежать наложения с празднованием 80-летия президента США, которое приходится на 14 июня.

Также добавим, что в этом году Европейский Союз на саммите будут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

О чем будут говорить лидеры на саммите во Франции?

Накануне саммита неназванный высокопоставленный чиновник ЕС сообщил, что лидеры G7 ожидают от Дональда Трампа обновленной информации о конфликте на Ближнем Востоке и войне России против Украины.

По его словам, американский президент играет значительную роль в урегулировании обоих кризисов.

Ожидается, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон проведут первую личную встречу в понедельник вечером, вскоре после прибытия американского президента в Европу. Стороны планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и войну России против Украины.

Французский чиновник отметил, что европейская позиция остается четкой и предусматривает необходимость возобновления работы Ормузского пролива. В то же время другой представитель ЕС подчеркнул, что конфликт должен быть завершен с учетом безопасности всего региона, включая Ливан.

Отмечается, что удары США и Израиля по Ирану и Ливану с февраля 2026 года значительно повредили энергетическую инфраструктуру и фактически заблокировали пролив – это вызвало рост цен на нефть и заставило Европу искать альтернативные источники энергоснабжения.

В то же время существует риск новых разногласий, ведь Дональд Трамп продолжает критиковать союзников по НАТО за их ограниченное участие в решении международных кризисов. Высокопоставленный чиновник ЕС подчеркнул, что G7 является площадкой для открытого диалога, где приоритет отдается вопросам, которые объединяют ведущие экономики мира, а не тем, что их разделяет.

Отдельно ожидается, что к саммиту может присоединиться президент Сирии Ахмед аш-Шараа; в случае принятия приглашения он станет первым сирийским лидером, который примет участие во встрече G7.

Вместе с тем французские дипломаты сообщают, что вопрос искусственного интеллекта станет одним из ключевых на саммите G7. На рабочий обед, посвященный "безопасному и эффективному внедрению ИИ", приглашены ведущие представители Кремниевой долины, в частности руководители OpenAI, Anthropic и Mistral.

Встреча проходит на фоне решения правительства США ограничить доступ иностранных пользователей к новейшим моделям ИИ из соображений национальной безопасности. Отметим, что такое решение вызвало беспокойство в ЕС. В Брюсселе подчеркивают, что экспортные ограничения не должны быть дискриминационными по отношению к партнерам.

В среду главной темой экономических переговоров G7 станет Китай. Страны обеспокоены тем, что Пекин за счет субсидий наращивает экспорт и вытесняет их промышленность с рынков, сокращая рабочие места. Экономика Китая уступает только США и превосходит остальные страны G7.

Ожидается, что страны G7 обратятся к премьер-министру Японии Санаэ Такаичи за опытом противодействия торговому давлению со стороны Китая. В состав G7, объединяющей Германию, Францию, Италию, Канаду, США, Великобританию и Японию, входят экономики, которые формируют около 45% мирового ВВП.

В ЕС подчеркивают необходимость обсудить экономические механизмы, в частности способы решения проблем растущего торгового дефицита блока с Пекином и опыт Японии в урегулировании подобных споров. Параллельно европейские лидеры на этой неделе встретятся в Брюсселе, чтобы выработать общий подход к взаимодействию с Китаем на фоне проблем избыточных мощностей и субсидий.

Одной из важных задач является вовлечение Китая в диалог,

– сказал один из чиновников ЕС.

Зеленский примет участие в саммите G7

Различные европейские чиновники заявили, что присутствие Владимира Зеленского на саммите направлено на выяснение перспектив потенциальных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны, продолжающейся с 2022 года.

В то же время в Брюсселе в течение последних недель обсуждали возможность назначения специального европейского посланника для участия в возможных мирных переговорах.

Отдельно будет обсуждаться, какие шаги должна предпринять Европа для поддержки Украины в прекращении войны, в частности, способна ли помощь партнеров трансформироваться из временных решений в конкретные гарантии безопасности.

В то же время СМИ пишут, что личная встреча Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа не запланирована. Однако Трамп примет участие в рабочей сессии G7 вместе с Владимиром Зеленским во вторник, 16 июня.