Про це інформує видання Euro News.

Дивіться також Трамп не планує окремої зустрічі із Зеленським на саміті G7, – The Guardian

G7 об'єднує Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Велику Британію та Сполучені Штати, а також Європейський Союз.

Лідери G7 розраховували, що саме на полях саміту впродовж 15 – 17 червня відбудеться прогрес у врегулюванні конфлікту з Іраном, однак Дональд Трамп заявив ще до його початку про підписання угоди про припинення 15-тижневої війни. Він додав, що домовленість може призвести до зняття обмежень у районі Ормузької протоки.

Водночас Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія опублікували заяву, в якій вітають меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, а також помітний "дипломатичний прорив".

Зауважимо! Саміт лідерів G7 перенесли на один день від початково запланованої дати, щоб уникнути накладання з відзначенням 80-річчя президента США, яке припадає на 14 червня.

Також додамо, що цьогоріч Європейський Союз на саміті представлятимуть президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про що спілкуватимуться лідери на саміті у Франції?

Напередодні саміту неназваний високопосадовець ЄС повідомив, що лідери G7 очікують від Дональда Трампа оновлену інформацію щодо конфлікту на Близькому Сході та війни Росії проти України.

За його словами, американський президент відіграє значну роль у врегулюванні обох криз.

Очікується, що Дональд Трамп і Еммануель Макрон проведуть першу особисту зустріч у понеділок увечері, невдовзі після прибуття американського президента до Європи. Сторони планують обговорити ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.

Французький чиновник зазначив, що європейська позиція залишається чіткою і передбачає необхідність відновлення роботи Ормузької протоки. Водночас інший представник ЄС наголосив, що конфлікт має бути завершений із урахуванням безпеки всього регіону, включно з Ліваном.

Зазначається, що удари США та Ізраїлю по Ірану і Лівану з лютого 2026 року значно пошкодили енергетичну інфраструктуру та фактично заблокували протоку – це спричинило зростання цін на нафту і змусило Європу шукати альтернативні джерела постачання енергії.

Водночас існує ризик нових розбіжностей, адже Дональд Трамп продовжує критику союзників по НАТО за їхню обмежену участь у вирішенні міжнародних криз. Високопосадовець ЄС наголосив, що G7 є майданчиком для відкритого діалогу, де пріоритет надається питанням, які об'єднують провідні економіки світу, а не тим, що їх розділяють.

Окремо очікується, що до саміту може долучитися президент Сирії Ахмед аш-Шараа у разі прийняття запрошення він стане першим сирійським лідером, який братиме участь у зустрічі G7.

Разом із тим, французькі дипломати повідомляють, що питання штучного інтелекту стане одним із ключових на саміті G7. До робочого обіду, присвяченого "безпечному та ефективному впровадженню ШІ", запрошено провідних представників Кремнієвої долини, зокрема керівників OpenAI, Anthropic і Mistral.

Зустріч відбувається на тлі рішення уряду США обмежити доступ іноземних користувачів до найновіших моделей ШІ з міркувань національної безпеки. Зазначимо, що таке рішення викликало занепокоєння в ЄС. У Брюсселі наголошують, що експортні обмеження не повинні бути дискримінаційними щодо партнерів.

В середу головною темою економічних переговорів G7 стане Китай. Країни занепокоєні тим, що Пекін через субсидії нарощує експорт і витісняє їхню промисловість з ринків, скорочуючи робочі місця. Економіка Китаю поступається лише США і перевищує решту країн G7.

Очікується, що країни G7 звернуться до прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі за досвідом протидії торговельному тиску з боку Китаю. До складу "Групи семи", яка об'єднує Німеччину, Францію, Італію, Канаду, США, Велику Британію та Японію, входять економіки, що формують близько 45% світового ВВП.

У ЄС наголошують на потребі обговорити економічні механізми, зокрема способи вирішення проблем зростаючого торговельного дефіциту блоку з Пекіном і досвід Японії у врегулюванні подібних суперечок. Паралельно європейські лідери цього тижня зустрінуться в Брюсселі, щоб виробити спільний підхід до взаємодії з Китаєм на тлі проблем надлишкових потужностей і субсидій.

Одним із важливих завдань є залучення Китаю до діалогу,

– сказав один із чиновників ЄС.

Зеленський візьме участь у саміті G7

Різні європейські чиновники заявили, що присутність Володимира Зеленського на саміті має на меті з'ясувати перспективи потенційних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни, яка триває з 2022 року.

Водночас у Брюсселі протягом останніх тижнів обговорювали можливість призначення спеціального європейського посланника для участі в можливих мирних переговорах.

Окремо обговорюватиметься, які кроки має зробити Європа для підтримки України у припиненні війни, зокрема чи здатна допомога партнерів трансформуватися з тимчасових рішень у конкретні безпекові гарантії.

Водночас ЗМІ пишуть, що особиста зустріч Володимира Зеленського та американського президента Дональда Трампа не запланована. Однак Трамп візьме участь у робочій сесії G7 разом із Володимиром Зеленським у вівторок, 16 червня.