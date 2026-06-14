Про це пишуть пропагандистські медіа, повідомляє 24 Канал.

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Про що домовились Путін та Трамп?

Розмова тривала 55 хвилин. Під час неї президент США знову виступив за припинення бойових дій в Україні.

Сполучені Штати та Росія домовились організувати візит американської делегації до Москви. До її складу увійдуть спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф та зять президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер.

Про результати розмови розповів помічник президента Росії із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков. Нагадаємо, що він регулярно зустрічався з обома посланцями Трампа.

Останні телефонні розмови Трампа

Путін привітав Трампа із 80-м днем народження. За словами Ушакова, американський президент нібито був зворушений привітанням і зазначив, що російський лідер став першим серед іноземних глав держав, хто зателефонував до Білого дому з нагоди свята.

Також Президент США провів телефонну розмову з Зеленським. Президент України зазначив, що під час розмови з Трампом, детально обговорив низку ключових питань, насамперед – закінчення війни.