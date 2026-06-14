Війна в Україні стане однією з головних тем зустрічі "Великої сімки". Про це Суспільне повідомили джерела у німецькому уряді.

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Про що говоритимуть лідери G7 на саміті у Франції?

За словами джерел, Україна посилила свою позицію на фронті, а Росія не здатна її перемогти військовим шляхом і потерпає від економічних проблем. Саме тому може виникнути можливість для дипломатичних переговорів. До цієї думки дійшли лідери країн Е3 на зустрічі із президентом Зеленським у Лондоні.

Там політики узгодили 5 ключових пунктів для справедливого та тривалого миру. Ці пункти європейці також планують обговорити з Дональдом Трампом в Евіані. Союзники спробують зрозуміти, наскільки зараз узгоджені позиції Європи та США щодо України.

Як зазначають джерела, окремою непростою темою є питання представництва Європи на можливих переговорах.

За словами співрозмовників, найімовірнішим форматом мирних переговорів може бути участь України, Росії, США та Європи.

Наразі невідомо, хто представлятиме Європу. Втім, необхідно, аби учасників було небагато, і водночас їхні кандидатури були б узгоджені з Україною, США та європейськими партнерами.

Джерела у німецькому уряді зазначають, що навряд чи країнам G7 та Україні вдасться погодити спільну нову ініціативу щодо мирних переговорів.

До слова, 16 червня президент Володимир Зеленський візьме участь у робочій сесії групи G7 у Франції, де буде присутній і Дональд Трамп. Водночас, за даними ЗМІ, окремої зустрічі президентів не заплановано.

Раніше західні видання писали про те, що на саміті G7 європейські лідери намагатимуться переконати Дональда Трампа посилити тиск на Росію, а також пояснити йому, що саме Москва, а не Київ, гальмує мирний процес.