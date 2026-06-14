Война в Украине станет одной из главных тем встречи "Большой семерки". Об этом "Суспильне" сообщили источники в немецком правительстве.

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О чем будут говорить лидеры G7 на саммите во Франции?

По словам источников, Украина укрепила свои позиции на фронте, а Россия не способна победить ее военным путем и страдает от экономических проблем. Именно поэтому может возникнуть возможность для дипломатических переговоров. К этому мнению пришли лидеры стран Е3 на встрече с президентом Зеленским в Лондоне.

Там политики согласовали 5 ключевых пунктов для справедливого и прочного мира. Эти пункты европейцы также планируют обсудить с Дональдом Трампом в Эвиане. Союзники попытаются понять, насколько сейчас согласованы позиции Европы и США по Украине.

Как отмечают источники, отдельной сложной темой является вопрос представительства Европы на возможных переговорах.

По словам собеседников, наиболее вероятным форматом мирных переговоров может быть участие Украины, России, США и Европы.

Пока неизвестно, кто будет представлять Европу. Впрочем, необходимо, чтобы участников было немного, и в то же время их кандидатуры были согласованы с Украиной, США и европейскими партнерами.

Источники в немецком правительстве отмечают, что вряд ли странам G7 и Украине удастся согласовать совместную новую инициативу по мирным переговорам.

К слову, 16 июня президент Владимир Зеленский примет участие в рабочей сессии группы G7 во Франции, где будет присутствовать и Дональд Трамп. В то же время, по данным СМИ, отдельной встречи президентов не запланировано.

Ранее западные издания писали о том, что на саммите G7 европейские лидеры будут пытаться убедить Дональда Трампа усилить давление на Россию, а также объяснить ему, что именно Москва, а не Киев, тормозит мирный процесс.