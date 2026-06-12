Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Каким будет саммит G7?

Франция скорректировала график саммита с учетом планов президента Дональда Трампа провести мероприятие в Белом доме по случаю своего дня рождения. В Париже надеются, что на этот раз он примет участие во всей программе саммита.

В этом контексте издание приводит ситуацию, когда в 2025 году американский лидер покинул мероприятие досрочно. Поэтому, как говорит председатель комитета по международной экономике Атлантического совета Джош Липски, сейчас этого хотят избежать.

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Макрон всячески пытается разработать программу, которая бы соответствовала интересам президента Трампа,
– сказал он.

Во многом атмосфера саммита будет зависеть от развития событий вокруг Ирана и возможного заключения соглашения до начала встречи. Вероятно, такая договоренность могла бы снизить напряженность в отношениях между США и их союзниками.

Что касается Украины?

Reuters отмечает изменения в войне между Украиной и Россией. После того, как США отказались от посредничества в переговорах, украинские БПЛА начали активнее атаковать цели в тылу оккупированных территорий, затрудняя логистику противника.

Европейские дипломаты рассматривают саммит как возможность убедить Трампа в том, что предложения США по соглашению были слишком выгодными для Москвы. Европейские страны также хотят показать свою готовность к диалогу с Москвой, одновременно усиливая санкции и увеличивая военную поддержку Украины, подчеркивая, что именно Россия, а не Киев, препятствует прогрессу,
– говорится в статье.

Когда и где пройдет саммит?

Саммит G7 состоится с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Во встрече примут участие лидеры, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Италии, Японии, США и представители ЕС.

Также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Франция пригласила Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Египет, который принимает активное участие в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта с Ираном.