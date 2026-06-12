Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Каким будет саммит G7?

Франция скорректировала график саммита с учетом планов президента Дональда Трампа провести мероприятие в Белом доме по случаю своего дня рождения. В Париже надеются, что на этот раз он примет участие во всей программе саммита.

В этом контексте издание приводит ситуацию, когда в 2025 году американский лидер покинул мероприятие досрочно. Поэтому, как говорит председатель комитета по международной экономике Атлантического совета Джош Липски, сейчас этого хотят избежать.

Макрон всячески пытается разработать программу, которая бы соответствовала интересам президента Трампа,

– сказал он.

Во многом атмосфера саммита будет зависеть от развития событий вокруг Ирана и возможного заключения соглашения до начала встречи. Вероятно, такая договоренность могла бы снизить напряженность в отношениях между США и их союзниками.

Что касается Украины?

Reuters отмечает изменения в войне между Украиной и Россией. После того, как США отказались от посредничества в переговорах, украинские БПЛА начали активнее атаковать цели в тылу оккупированных территорий, затрудняя логистику противника.

Европейские дипломаты рассматривают саммит как возможность убедить Трампа в том, что предложения США по соглашению были слишком выгодными для Москвы. Европейские страны также хотят показать свою готовность к диалогу с Москвой, одновременно усиливая санкции и увеличивая военную поддержку Украины, подчеркивая, что именно Россия, а не Киев, препятствует прогрессу,

– говорится в статье.

Когда и где пройдет саммит?

Саммит G7 состоится с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Во встрече примут участие лидеры, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Италии, Японии, США и представители ЕС.

Также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Франция пригласила Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Египет, который принимает активное участие в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта с Ираном.