Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Каким будет саммит G7?
Франция скорректировала график саммита с учетом планов президента Дональда Трампа провести мероприятие в Белом доме по случаю своего дня рождения. В Париже надеются, что на этот раз он примет участие во всей программе саммита.
В этом контексте издание приводит ситуацию, когда в 2025 году американский лидер покинул мероприятие досрочно. Поэтому, как говорит председатель комитета по международной экономике Атлантического совета Джош Липски, сейчас этого хотят избежать.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Макрон всячески пытается разработать программу, которая бы соответствовала интересам президента Трампа,
– сказал он.
Во многом атмосфера саммита будет зависеть от развития событий вокруг Ирана и возможного заключения соглашения до начала встречи. Вероятно, такая договоренность могла бы снизить напряженность в отношениях между США и их союзниками.
Что касается Украины?
Reuters отмечает изменения в войне между Украиной и Россией. После того, как США отказались от посредничества в переговорах, украинские БПЛА начали активнее атаковать цели в тылу оккупированных территорий, затрудняя логистику противника.
Европейские дипломаты рассматривают саммит как возможность убедить Трампа в том, что предложения США по соглашению были слишком выгодными для Москвы. Европейские страны также хотят показать свою готовность к диалогу с Москвой, одновременно усиливая санкции и увеличивая военную поддержку Украины, подчеркивая, что именно Россия, а не Киев, препятствует прогрессу,
– говорится в статье.
Когда и где пройдет саммит?
Саммит G7 состоится с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Во встрече примут участие лидеры, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Италии, Японии, США и представители ЕС.
Также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Франция пригласила Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Египет, который принимает активное участие в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта с Ираном.