Усе, що відомо про візит Зеленського до Британії та результати його переговорів з європейськими партнерами, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про зустрічі Зеленського у Британії?

"Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів. Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною. Також на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III. Дякую Сполученому Королівству та всім нашим партнерам, які реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію. Росія повинна закінчити цю свою війну", – йдеться у повідомленні Зеленського.

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