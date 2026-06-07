Про це повідомляє Financial Times.

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Хто міг передати Путіну послання від Зеленського?

За даними джерел видання, 21 травня Зеленський попросив бізнесмена Романа Абрамовича передати Путіну сигнал про готовність до двосторонньої зустрічі. Йдеться про можливий саміт на рівні лідерів – перший за понад чотири роки від початку повномасштабної війни.

Як зазначають двоє високопосадовців України, зміст цього повідомлення був подібним до відкритого листа Зеленського до Путіна, оприлюдненого 4 червня. У ньому український президент пропонував провести переговори у нейтральних країнах – зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу. Окремо наголошувалося на готовності України до повного припинення вогню на час переговорів. Контроль за дотриманням режиму тиші, за задумом Києва, могли б забезпечувати США.

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Також ішлося про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" і повернення українських дітей та цивільних, вивезених до Росії. Гарантії безпеки, за словами Зеленського, мають формуватися за участю США та європейських партнерів.

Крім того, президент України заявив, що у травні російські втрати на фронті перевищили 30 тисяч осіб убитими та пораненими, значна частина з них — загиблі. Він також зазначив, що Росія дедалі більше залежить від Китаю та змушена шукати підтримку у Північної Кореї.

Нагадаємо, у Кремлі заявляють, що контакти між Росією та Україною не обмежуються лише офіційними переговорами і паралельно існують неформальні канали комунікації. Там також підтвердили, що для контактів із Києвом залучався відомий російський олігарх.

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков зазначив, що між сторонами ведуться як публічні, так і закриті переговори. За його словами, відкриті контакти мали місце під час кількох раундів офіційних зустрічей.

Крім того, у Кремлі поскаржилися на опублікований лист Зеленського. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі звернення не повинні оприлюднюватися публічно. За його словами, якби Володимир Зеленський справді мав намір передати листа очільнику Кремля, він міг би зробити це через офіційні канали, не виносячи інформацію в публічний простір.