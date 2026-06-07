Об этом сообщает Financial Times.

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Кто мог передать Путину послание от Зеленского?

По данным источников издания, 21 мая Зеленский попросил бизнесмена Романа Абрамовича передать Путину сигнал о готовности к двусторонней встрече. Речь идет о возможном саммите на уровне лидеров – первый за более чем четыре года с начала полномасштабной войны.

Как отмечают двое высокопоставленных чиновников Украины, содержание этого сообщения было подобно открытому письму Зеленского к Путину, обнародованного 4 июня. В нем украинский президент предлагал провести переговоры в нейтральных странах – в частности в Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира. Отдельно отмечалась готовность Украины к полному прекращению огня на время переговоров. Контроль за соблюдением режима тишины, по замыслу Киева, могли бы обеспечивать США.

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Также речь шла об обмене пленными по формуле "всех на всех" и возвращении украинских детей и гражданских, вывезенных в Россию. Гарантии безопасности, по словам Зеленского, должны формироваться при участии США и европейских партнеров.

Кроме того, президент Украины заявил, что в мае российские потери на фронте превысили 30 тысяч человек убитыми и ранеными, значительная часть из них - погибшие. Он также отметил, что Россия все больше зависит от Китая и вынуждена искать поддержку у Северной Кореи.

Напомним, в Кремле заявляют, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются только официальными переговорами и параллельно существуют неформальные каналы коммуникации. Там также подтвердили, что для контактов с Киевом привлекался известный российский олигарх.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что между сторонами ведутся как публичные, так и закрытые переговоры. По его словам, открытые контакты имели место во время нескольких раундов официальных встреч.

Кроме того, в Кремле пожаловались на опубликованное письмо Зеленского. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие обращения не должны обнародоваться публично. По его словам, если бы Владимир Зеленский действительно намеревался передать письмо главе Кремля, он мог бы сделать это через официальные каналы, не вынося информацию в публичное пространство.