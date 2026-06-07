Про це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив у коментарі для росЗМІ.

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Що сказав Пєсков про відкритий лист Зеленського?

Прессекретар Кремля заявив, що подібні звернення не можуть бути публічними. Пєсков зазначив, що якби Зеленський дійсно хотів передати лист очільнику Кремля, то міг би зробити це у встановленому порядку, не оголошуючи про нього публічно.

Ми, бюрократи, все робимо в установленому порядку. Якщо Зеленський хотів передати листа Путіну, він міг просто це зробити, а не оголошувати про це. Якщо хочеш передати листа – передай. Якщо використовуєш мегафон – не називай це листом,

– сказав він.

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За словами речника Кремля, використання публічних заяв для передачі таких повідомлень не відповідає дипломатичній практиці. Також він процитував слова Путіна, який раніше заявляв, що спроби Зеленського "зображати Рембо" є недоречними. Сам речник додав, що український президент "хоче, але не нагадує" героя відомого бойовика.

Крім того, помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що до Києва нібито приїжджав "досить великий" російський бізнесмен, якого "багато хто знає". Водночас ім'я підприємця він не назвав і жодних додаткових деталей не навів.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до Володимира Путіна, в якому закликав Росію припинити війну та розпочати прямі переговори щодо її завершення. Президент України наголосив, що Москва не досягла поставлених цілей, а подальше продовження бойових дій лише призводить до нових втрат і виснаження ресурсів Кремля.

У відповідь Путін назвав звернення українського лідера "хамством" та заявив, що Зеленському слід брати участь у президентських виборах. Також російський диктатор зазначив, що наразі не бачить сенсу у зустрічі з президентом України.

Крім того, президент США Дональд Трамп відреагував на лист Зеленського. Він зазначив, що лідерам час зустрітися та обговорити можливе завершення війни в Україні.

Зазначимо, Reuters пише, що послання Зеленського було адресовано не лише Путіну. Воно також мало вплинути на російську еліту, західних партнерів та президента США Дональда Трампа.