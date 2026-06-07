Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що між Україною та Росією ведуться як відкриті, так і закриті перемовини.

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Що відомо про закритий канал зв'язку Москви і Києва?

У нас і відкриті, і закриті (контакти з Україною – 24 Канал). Відкриті існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів,

– сказав помічник диктатора.

Окремо Ушаков прокоментував слова Путіна про те, що Зеленський просив про зустріч з ним через одного російського олігарха.

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Помічник Путіна підтвердив, що до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, нібито, приїжджав "достатньо великий" російський бізнесмен.

За словами Ушакова, цього підприємця "багато хто знає", однак його ім'я чи будь-які інші подробиці щодо поїздки він не назвав.

За даними Financial Times, йдеться про бізнесмена Романа Абрамовича. Його зустріч із Зеленським відбулася 21 травня. Президент України передав через олігарха послання Путіну, за змістом схоже на його відкритий лист.

Відкритий лист Зеленського до Путіна, і реакція на нього Кремля і Трампа

Президент України 4 червня опублікував відкритий лист до російського диктатора Володимира Путіна. У ньому Володимир Зеленський закликав до прямих переговорів і запропонував особисту зустріч, щоб завершити війну.

Президент заявив, що російська армія щомісяця втрачає десятки тисяч військових. За його словами, Росія не може досягти своїх цілей і не здатна захопити Донбас у заплановані терміни.

Він наголосив: якщо Москва не погодиться закінчити війну, Україна продовжить боротьбу за підтримки союзників.

Путін відреагував на лист Зеленського, але заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з українським президентом. За його словами, після "хамського" листа така зустріч нібито стала неможливою. Водночас російський диктатор сказав, що Київ хоче переговорів, аби зупинити наступ російської армії. Після цього він звернувся до російських військових і закликав їх продовжувати бойові дії.

Президент США Дональд Трамп прокоментував лист Зеленського до Путіна, зазначивши, що вони мають зустрітися. Також Трамп заявив, що хоче, аби Україна та Росія пішли на "певні компроміси", і висловив упевненість, що "країни це зроблять".