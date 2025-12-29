Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на информационное агентство России "ТАСС".

Смотрите также В России массово умирают и исчезают без вести генералы: эксклюзивное интервью с Беном Ходжесом

Что Лавров говорит об атаке БпЛА на резиденцию президента России?

По словам российского дипломата, Украина якобы ночью 29 декабря осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Уничтожено, мол, 91 БпЛА;

Лавров пригрозил, что объекты и время ответного удара России после атаки на государственную резиденцию Путина якобы определены.

Кроме того, россиянин говорит, что переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.

Сергей Лавров уточнил, что информации о пострадавших и ущербе не поступало. По его словам, "Россия не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина".

Как Зеленский отреагировал на заявление Лаврова?