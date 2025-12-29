В Москве 22 декабря ликвидировали российского генерала Фанила Сарварова, взорвав его автомобиль. Но это не единственная смерть военного руководства России. Президент Владимир Зеленский также сообщал, что генерал, который докладывал российскому диктатору о якобы взятии Купянска, пропал без вести.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу отметил, что каждый российский генерал, причастный к военным преступлениям в Украине, остаток жизни будет бояться, что за ним придет ГУР. Больше о ликвидации российского генерала, удар по подводной лодке России и что может сыграть ключевую роль в победе Украины – читайте далее в материале.

Кремль этого не ожидал: о ликвидации российского генерала в Москве

Российский генерал Фанил Сарваров – начальник управления подготовки кадров генштаба вооруженных сил России – погиб в результате взрыва автомобиля в Москве. Взрывное устройство заложили под машину. Означает ли это, что Украина продолжает борьбу? Что вы можете сказать о времени ликвидации этого генерала, ведь это произошло в разгар переговоров с США о прекращении войны в Украине?

Это будущее каждого российского генерала и любого из российского командования, кто имеет отношение к военным преступлениям. В течение всей жизни они будут проверять под машиной и оглядываться через плечо, опасаясь, что за ними придет ГУР. Очевидно, что российское правительство не может защитить даже высших должностных лиц внутри Москвы. Думаю, это факт войны, которого Кремль никогда не ожидал.

Это то, что делает украинский Генеральный штаб – переносит войну на территорию России, чтобы перехватить инициативу. Также это психологический фактор – чем больше подобных вещей будет происходить, тем больше это будет выводить россиян из равновесия. Они должны видеть, что каждую ночь убивают невинных украинцев с помощью беспилотников и бомб.

Россияне расплачиваются тем, что украинцы имеют возможность совершать покушения на российских чиновников вооруженных сил. Я считаю, это часть того, как Украина перехватывает инициативу и переносит бой на территорию врага.

Интересно, что буквально через 2 дня на той самой улице Ясеневой, где ликвидировали генерала Сарварова, снова взорвали автомобиль. Это произошло ночью 24 декабря. Российские СМИ сообщали, что в результате подрыва пострадали двое силовиков.

Станут ли США на сторону Украины в войне?

По данным Sky News, Кремль пытается убедить Белый дом в неизбежности победы России. Со своей стороны, Украина пытается убедить администрацию Трампа в обратном. Ликвидация российских генералов, согласно анализу Sky News, – один из способов для этого. Это демонстрирует Вашингтону, что Кремль не полностью контролирует внутреннюю ситуацию. Согласны ли вы с такой оценкой Sky News?

Думаю, это слишком упрощенно. Прежде всего администрацию Трампа не удастся убедить в обратном. По словам президента, директора национальной разведки Тулси Габбард, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса – очевидно, что все они используют кремлевские тезисы.

Мне очень трудно говорить это как американцу, но, к сожалению, администрация США уже приняла решение и оказывает давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки, в отличие от Кремля. Если послушать Стива Уиткоффа, то все, что он говорит, – это тезисы из Кремля. Самое главное, – то, что украинцы остаются уверенными в том, что они могут достичь успеха, а европейские страны понимают, что в их интересах, чтобы так действительно произошло.

Не знаю, как много США смогут сделать при этой администрации. Несмотря на то, что большинство конгресса и вообще американцев поддерживают Украину, – эта администрация больше заинтересована в том, чтобы заключать какие-то деловые соглашения. Все, что делает Украина, чтобы продемонстрировать, что она до сих пор ведет борьбу, в которой Россия не побеждает, – конечно, важно, но я не думаю, что администрация Трампа изменит свое мнение, если только что-то кардинально не изменится в общей картине.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сказал, что это не их война, потому что она происходит на другом континенте. Какова ваша реакция на это заявление?

Конечно, это война США, потому что то, что сделала Россия и ее нападение на Украину, подняло цены в Штатах и во всем мире на энергоносители и продукты во всем мире. Кроме того, подорвало европейскую экономику, а Европа является крупнейшим торговым партнером США. Это важно для нас. Это наша война, и то, что она на другом континенте, – не имеет никакого значения.

Венесуэла, Китай – это тоже другие континенты, но администрацию они почему-то волнуют. Поэтому я был очень разочарован, услышав слова госсекретаря Рубио, который в прошлом был сильным сторонником трансатлантического сотрудничества и НАТО. Он оказался настолько близоруким или просто принял решение полностью поддерживать все, что хочет администрация Трампа, независимо от его собственных убеждений.

Я не очень оптимистично настроен относительно того, что эта администрация сделает много для помощи Украине. Поэтому Европе, европейским странам придется заполнить пробел, который оставили Соединенные Штаты.

Кого боится администрация Трампа?

Согласно сообщению The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин имел решающее слово при выборе того, кто возглавит американскую переговорную команду. Вместо генерала Кита Келлога, он отдал предпочтение Стиву Уиткоффу. Не кажется ли вам, что это самый большой позор администрации Соединенных Штатов на этих переговорах?

Думаю, уже в начале было очевидно, что Стив Уиткофф хороший друг президента и очень хороший специалист по недвижимости, но он совершенно не является профессиональным дипломатом. Например, он не воспользовался услугами переводчика Госдепартамента, а взял переводчика, которого предоставили в Кремле. Он не ходит на брифинги, которые проводят американские спецслужбы.

Очевидно, что они подошли к делу так, будто это гигантская сделка с недвижимостью на Манхэттене, а не так, что это касается миллионов украинских граждан, которые живут на этих территориях, что администрация Трампа хочет отдать России. То есть они явно не заботятся о лучших стратегических интересах США, поэтому думаю, что для большинства людей не было неожиданностью узнать, что именно поэтому Уиткофф оказался на своей должности.

Неужели они просто не доверяют американской бюрократии, разведке, дипломатии? В чем причина такого недоверия между этой "командой из недвижимости" и командой ЦРУ, Госдепартамента?

Я этого не знаю. Хотя вы видели, что Государственный департамент отозвал около 30 американских послов, которые являются профессиональными сотрудниками дипломатической службы. Не тех, кого выдвинул президент как политических назначенцев, как мы делаем со многими нашими послами, говорится именно о профессиональных, опытных работниках дипломатической службы, которых отзывают.

Не знаю, связано ли это с тем, что администрация считает, что все профессиональные дипломаты, которые давно работают в дипломатических учреждениях, являются частью теневого правительства – нелояльного к президенту. Но это часть конфликта, который заключается в том, что администрация хочет, чтобы люди, которые лично преданы президенту, противостояли профессионалам, которые по присяге должны соблюдать и защищать Конституцию. Это часть того, что происходит.

Но конкретно в случае с Уиткоффом, администрация Трампа рассматривает это как сделку с недвижимостью. По моему мнению, их подход был обречен на провал с самого начала, потому что они рассматривали это как просто землю, которой можно торговать, несмотря на международное право, суверенитет и людей, которые там живут. Они готовы договариваться с россиянами, хотя никто на планете не верит, что Россия когда-либо придерживалась каких-либо соглашений, которые заключала.

Поэтому Уиткофф именно тот человек, который нужен, если это ваш подход. Если вы верите, что Владимир Путин в глубине души является хорошим человеком, который стремится к миру, – тогда выбираете кого-то вроде Стива Уиткоффа на роль ведущего переговорщика. В Кремле знали, что генерал Келлог понимает, кто такие русские, поэтому не хотели привлекать его к переговорам.

Что может заставить Россию соблюдать мирное соглашение?

Во время переговоров США предлагают Украине выйти из Донбасса, взамен российские войска останутся на месте. Также будет создана демилитаризованная зона, Украина присоединится к ЕС, Штаты дадут Украине гарантии безопасности, подобные 5 статье. Стоит ли Украине доверять обещаниям Трампа по гарантии, подобной пятой статье, и действительно ли вывод войск с Донбасса хуже, чем такая гарантия?

Конечно, украинское правительство и народ должны решить, как именно нужно поступить. Потому что именно украинцы расплачиваются за войну. Не американцы, немцы, британцы или французы платят за это цену. Поэтому если я скажу, что украинцы не должны отходить, то люди могут сказать: "Кто ты такой? Ты сидишь дома без всякого риска для себя". Поэтому я всегда подчеркиваю, что украинцы должны сами решать, сколько еще они могут выдержать.

Но прежде всего, верит ли хоть один украинец хоть на секунду, что Владимир Путин выполнит любое соглашение? Конечно, нет. Все знают, что Путину нельзя доверять. Единственный способ, чтобы он не зашел на территорию, с которой вышли украинские войска, это если бы там были тысячи американских, немецких, британских, французских солдат.

Иначе пройдет совсем немного времени, и у вас появятся или российские войска, или росгвардия, или какие-то другие неизвестные сепаратисты, о которых россияне попытаются сказать, мол, это не они. Так же как это якобы были "не они" в 2014 году. Как кто-то может верить, что Россия действительно будет придерживаться такого соглашения? Думаю, для того, чтобы принять это, нужно приостановить свою веру.

Когда я слышу фразу – "подобные 5 статье" – то что это значит? Статья 5 предусматривает, что нападение на одного рассматривается как нападение на всех. Итак, если Штаты предлагают гарантии, подобные 5 статье, это означает, что если Россия снова нападет на Украину, это будет то же, если бы Россия напала на США.

Неужели кто-то действительно считает, что эта администрация действительно что-то сделает? И что такое нападение? Это один беспилотник "Шахед" или их должно быть 500? Или российские войска, которые захватили еще один украинский город? Что такое вооруженное нападение? Поэтому не существует такого понятия, как "вроде 5 статьи".

Эта администрация даже не обеспечивает соблюдение санкций. Они уже введены, но импорт нефти из России в Индию вырос в октябре и ноябре 2025 года, несмотря на то, что введены жесткие санкции. Поэтому лично я не уверен, что администрация Трампа сделает хоть что-то для обеспечения выполнения такого соглашения.

Опять же, бремя и риск лежит на Украине, а не на старых пенсионерах вроде меня, которые наблюдают со стороны. Но глядя на то, что произошло в течение последнего года и вообще за последние несколько лет, я был бы очень осторожным в согласовании на любую сделку с Россией. Особенно, если оно зависит от того, будет ли добросовестно придерживаться его Россия, или от действий Соединенных Штатов.

Именно здесь вы должны были бы увидеть очень сильные европейские войска, которые были бы не в Польше, а в Украине, которые имеют реальный потенциал, правила применения оружия и способны открыть огонь в ответ, когда Россия будет испытывать силы. А она неизбежно это будет делать.

Американские участники переговоров пытаются доказать, что эта гарантия, подобная статье 5 НАТО, является самой надежной из всех, которые США когда-либо предлагали Украине. Они стремятся убедить нас, что это соглашение будет рассмотрено и одобрено конгрессом, будет иметь юридически обязательную силу. Каково ваше мнение по этому поводу?

Президент уже несколько раз говорил, что не будет защищать некоторые страны НАТО, если они не будут платить положенные 2%. Это 5 статья. Так почему кто-то вообще считает, что гарантия, подобная 5 статье, будет чем-то большим, что США действительно выполнят это обязательство? Попросите Марко Рубио, Стива Уиткоффа, или Джареда Кушнера описать гарантии, подобные 5 статье, и привести несколько примеров – какой была бы реакция США, если бы Россия напала?

Это очень трудно для меня, как для американца, который служил в НАТО. Я просто не имею никакой уверенности что администрация Трампа предоставит реальные гарантии. Я хотел бы, чтобы мне доказали, что я ошибаюсь и они будут очень сильными и накажут Россию. Но я не вижу ничего, что дало бы мне уверенность в том, что администрация Трампа сделает это, несмотря на то, что большинство конгресса и большинство американцев поддержало бы.

Они даже не решаются предоставить Украине обязательства по Воздушным силам США в случае такой гарантии как статья 5. Они только обсуждают идею развертывания европейских войск, но не на поле боя, а на западе Украины или в других ее частях, где не происходят активные боевые действия.

Так, эта администрация перешла от прекращения поставок и предоставления разведданных, отказа от применения санкций, от предложения создать противовоздушную оборону к гарантиям вроде 5 статьи. Я посоветовал бы своим украинским друзьям относиться к этому очень скептически и тесно сотрудничать с европейскими союзниками.

Но также очевидно, что Украина должна сделать все возможное, чтобы улучшить собственную обороноспособность, что означает решение проблемы с личным составом.

По вашему мнению, может ли Украина выдержать такое давление со стороны США? Ведь они могут попытаться шантажировать ее, прекратить обмен разведданными, военную помощь.

Конечно, это должно сказать украинское правительство, но что именно сегодня предоставляют Соединенные Штаты, что является настолько важным и нельзя заменить? Объем разведданных – это не то, о чем должна знать общественность. Возможно, их достаточно, а может – нет., не знаю. Боеприпасы, оборудование... Не знаю, что еще поступает, но кажется, количество несколько уменьшилось.

Я бы очень хотел, чтобы мне доказали, что я ошибаюсь, но если США скажут "все", что тогда? Думаю, Украина, вероятно, могла бы, тесно сотрудничая с европейскими союзниками, заполнить любой пробел, который бы образовался. Однако опять же, поскольку я не знаю, что именно сейчас предоставляется, то не могу предложить полезный анализ этого, но украинское правительство очевидно знает.

Что может сыграть ключевую роль в победе Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский совершил неожиданный визит в Купянск. По его словам, российский генерал, который докладывал Путину о взятии города, с тех пор пропал без вести, и никто не знает, где он находится. Зеленский предположил, что этот генерал мертв. Стал ли он очередной жертвой этой культуры лжи в российском военном командовании?

Не знаю, где находится тот генерал, но я всегда считал, что часть проблемы России – коррупция в российских вооруженных силах. Я один из тех, кто переоценил возможности России в начале войны. Я удивился, насколько плохо они все делали.

Когда я пытался понять, почему анализ был неправильным, то осознал, что частично это было потому, что я не смог оценить глубину коррупции, которая предусматривает ложную отчетность о текущем состоянии и возможностях. Ведь в российской армии, если допустить ошибку или не справиться с задачей, у тебя никогда не будет повышения. Это поощряет к ложной отчетности, сокрытию ошибок, недостатков и надежды на то, что тебя на этом никогда не поймают.

Люди принимают плохие решения, основываясь на ложной информации, поэтому я не удивлюсь относительно этого генерала, который сообщил о захвате Купянска, или предоставил ложную информацию.

Дело в том, что президент Зеленский имеет мужество и стратегическое видение, чтобы поехать туда и сказать: "Мы все еще здесь". Это нельзя купить. Это сила воли украинских солдат, народа, президента. Воля гораздо важнее любой техники, ракеты, беспилотники и деньги.

Именно поэтому на протяжении всей истории страны, которые были меньше по численности, побеждали большие по размеру государства. США потерпели поражение во Вьетнаме и Афганистане, Советский Союз в Афганистане. Россияне сейчас терпят поражение. Несмотря на то, что они являются большей ядерной державой, это происходит благодаря воле страны, которая защищается.

Кстати, 25 декабря в России снова умер генерал – близкий соратник Сергея Шойгу – Юрий Садовенко. По информации росСМИ, причиной смерти стала болезнь сердца.

Я постоянно слышу о том, как вроде бы много дезертиров в украинской армии. Знаю, что Вооруженные силы Украины переживают тяжелые времена. Есть много украинских мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но не служат. Они или выехали из Украины, или занимаются чем-то другим.

Когда я думаю о своей стране, Соединенные Штаты, во время революции, которая длилась почти 8 лет, в определенный момент Джордж Вашингтон имел лишь несколько тысяч солдат. Им не платили, они не были экипированы. Однако Вашингтон мог держать армию вместе, хотя она терпела поражение за поражением от британской армии, и в конце концов одержал победу.

Армия держалась вместе, даже несмотря на то, что была разорвана дезертирством, потерями и плохой поддержкой. Именно это позволило США обрести независимость.

Я уверен, что то, через что сейчас проходят украинские Вооруженные Силы, является ужасным. Украинский народ ужасно страдает. Но понимание того, что поставлено на карту и что произойдет, если вы не добьетесь успеха, является причиной того, что люди, начиная с украинского президента, продолжают делать то, что делают. У России этого нет. У нее есть лишь желание продолжать убивать своих людей.

Украина нанесла первый удар по российскому танкеру в нейтральных водах Средиземного моря на расстоянии более 2 тысяч километров от Украины. Также украинские подводные БПЛА поразили вражескую подводную лодку в Новороссийске и успешно прошли через российскую военно-морскую оборону. О чем это свидетельствует?

Это говорит о том, что ни один россиянин нигде не чувствует себя в безопасности. Независимо от того, насколько велика Россия, до каждого ее уголка может добраться украинский беспилотник. Именно это в конце концов сделает невозможным для России продолжать финансирование войны.

Украина и дальше наносит удары по нефтегазовой инфраструктуре. Я действительно думаю, что теория победы Украины заключается в том, чтобы уничтожить способность России экспортировать нефть и газ, которые ей нужны, чтобы платить за то, что она делает. Продолжается уничтожение российской системы снабжения, удары по железной дороге.

Тот факт, что Украина может достать и начать атаковать корабли в Средиземном и Каспийском морях или в других местах, не только наносит ущерб российской нефтегазовой экспортной отрасли, но и поднимает цены на страховку. Это делает компании менее готовыми к риску. Я считаю, что это важнейшая часть украинской теории победы.

Об атаке на подводную лодку России

Недавняя атака на российскую подводную лодку в Новороссийске заставила врага затопить несколько барж в своем порту. Они просто заблокировали собственный флот, который не может выйти из порта. Это очень большое достижение украинских беспилотных возможностей – заставить российскую базу в Новороссийске фактически закрыться.

Да, это первое, о чем я подумал, когда посмотрел видео о том, что подводная лодка была сбита, и вы видите, как это произошло. Насколько некомпетентны россияне, что они не понимают угрозы, которую может представлять Украина. Они не смогли защитить этот порт. Имею в виду использование сеток, бонов и других средств защиты от такого типа атаки, ведь это давно известные вещи.

Какими бы умными ни были украинцы, это то, что россияне должны были бы остановить. Тот факт, что они не смогли, говорит мне о том, что они или непрофессиональные, или не имеют воли. Я имею в виду, что для того, чтобы делать правильные вещи, нужна дисциплина, которая требует воли. Возможно, с другой стороны, люди тоже устали от этого. Я не хотел бы сейчас быть офицером российского флота.

Дело не в наркотиках: почему США наращивают военное присутствие возле Венесуэлы

Союзники смущены ролью США в мире. Они считают, что Штаты больше создают проблемы, чем решают их. Кроме того, вблизи Венесуэлы наблюдается большое наращивание военного присутствия. Вооруженные силы США захватили несколько венесуэльских нефтяных танкеров. Как это может повлиять на доминирование Соединенных Штатов во всем мире? Является ли наземное вторжение в Венесуэлу неизбежным?

Ничто не является неизбежным, но есть ощущение, что Соединенные Штаты планируют принять конкретные меры против Венесуэлы: то ли атака на объекты противовоздушной обороны, объекты командования и управления или другие части инфраструктуры внутри Венесуэлы. Администрация не сделала того, что должна была – отчитаться перед конгрессом в соответствии с Законом о военных полномочиях.

Администрация действует незаконно в том, что делает против Венесуэлы. Очень дорого держать там ВМС. Мы не знаем, в чем заключается их миссия. Дело не в наркотиках, это был повод. Думаю, это связано с нефтью и Кубой. Я не знаю этого наверняка. Я могу только смотреть на то, что происходит, и думать о госсекретаре Рубио как сыне кубинских беженцев во Флориде – штате, который играет важную роль в американской политике, с большим количеством кубинцев и южноамериканцев, которые сейчас живут там как избиратели.

Я считаю, что все это связано между собой, и это также было частью стратегии национальной безопасности администрации Трампа, которая, по сути, говорит, что западное полушарие – это наша сфера, и она является приоритетом. Именно там сосредоточена большая военная сила. Но это вписывается в очень опасную новую стратегическую концепцию, когда США имеют свою сферу влияния, россияне – свою, а китайцы – свою. И это влияет на союзников.

Датчане недовольны разговорами администрации о том, что Гренландия станет территорией США, и они назначили губернатора Луизианы Лэндри спецпосланником в Гренландии. Это странно. Если открыто говорить о Канаде как о 51 штате, то Канада не только является нашим крупнейшим торговым партнером, она также является нашим соседом и союзником НАТО.

Итак, страны не только не уважают больше Соединенные Штаты, но и не понимают, что происходит. И, честно говоря, многие американцы также не понимают, что происходит.