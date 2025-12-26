Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Что известно о Юрии Садовенко и его службе стране-агрессору?

По данным росСМИ, Садовенко умер 25 декабря в возрасте 56 лет. Причиной смерти российского генерал-полковника стала болезнь сердца.

Из открытых источников известно, что Юрий Садовенко родился 11 сентября 1969 года в городе Житомире, что в Украине. Кстати, фамилия оккупанта также имеет украинское окончание.

В 1990 году оккупант закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, и с 1990 по 1994 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь на младших командных должностях.

Долгое время Садовенко работал в министерстве чрезвычайных дел России, а после 2008 года перешел на государственную службу.

7 января 2013 года генерал Юрий Садовенко был назначен заместителем министра обороны России – руководителем аппарата министра обороны России. Фактически с 2002 года генерал был ближайшим соратником Сергея Шойгу и работал под его непосредственным руководством.



Юрий Садовенко и Сергей Шойгу / Фото российских СМИ

С должности заместителя министра обороны его уволили в мае 2024 года соответствующим указом Владимира Путина, тогда же, когда Шойгу уволили с должности министра обороны.

Что оккупант говорил о войне в Украине и вводили ли против него санкции?

Как помощник Сергея Шойгу, в своих публичных выступлениях Юрий Садовенко открыто поддерживал и оправдывал агрессивную войну России против Украины.

Также известно, что генерал-полковник и сам участвовал в войне против Украины, из-за чего в 2022 году попал под санкции Великобритании и США. Под украинскими санкциями оккупант находился еще с 2018 года.

