Главное о переговорах и какие результаты встречи в Абу-Даби – сообщает 24 Канал.
Что стоит знать о переговорах в Абу-Даби?
Во время Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали трехстороннюю встречу между представителями США, Украины и России в Абу-Даби. Владимир Зеленский заявил, что сейчас "вопросы Донбасса ключевые" и именно их будут обсуждать во время переговоров.
По словам главы государства, возглавит делегацию Секретарь СНБО Рустем Умеров. К нему присоединятся:
- глава ОП Кирилл Буданов и его заместитель, экс-дипломат Сергей Кислица;
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
- глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия;
- начальник ГУР МОУ Олег Иващенко;
- представитель ГУР Вадим Скибицкий;
- советник Кабинета президента Украины ОПУ Александр Бевз;
- первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский;
- первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
Тогда как российскую делегацию возглавит глава Главного разведывательного управления России Игорь Костюков. Также в состав группы войдут представители российского минобороны.
По состоянию на 13:00 часть команд уже на месте, поэтому некоторые вопросы могут уже обсуждаться. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин объяснил, что это разговоры с участием "неформатных" людей (то есть разных представителей). Поэтому их нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках. Sky News пишет, что переговоры Украины, США и России в Абу-Даби якобы "уже стартовали". Тогда как в Офисе Президента объяснили журналистам, что официального времени начала переговоров нет. Часть команд уже на месте и, возможно, проводит неформальные обсуждения, но это не означает, что это старт встречи или нет, ведь партнеры сейчас часто работают в формате "во время обеда" или ожидания.
