Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Какое ключевое требование должна выполнить Украина перед встречей в ОАЭ?

В пятницу, 23 января, после встречи Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, Дмитрий Песков выдвинул принципиальную позицию Кремля перед переговорами в ОАЭ.

По его словам, без ухода ВСУ с территории Донбасса Москва не видит перспектив дальнейших договоренностей.

Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны,

– выдвинул ультиматум Песков.

Напомним, в декабре 2025 года Владимир Зеленский очертил позицию Украины относительно территории Донбасса. По его словам, ВСУ не выйдут из Донбасса, поскольку там до сих пор проживают украинцы, на этих территориях проливали кровь украинские воины и там находится около 100 тысяч раненых.

В то же время представитель российского диктатора сообщил, что рабочая группа России по вопросам безопасности будет формироваться из представителей Минобороны. Однако он не раскрыл детали возобновленного переговорного процесса по Украине.

Территории Украины – ключевая тема в ОАЭ: что известно?