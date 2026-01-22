О таком глава государства рассказал во время общения с журналистами в Давосе.

Кто будет представлять Украину в Абу-Даби?

По словам президента, на встречу в ОАЭ поедут глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава СНБО Рустем Умеров. К украинской переговорной группе присоединятся также Давид Арахамия, Сергей Кислица и Андрей Гнатов.

Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков, посмотрим, какой будет результат,

– объяснил Зеленский.

Он также добавил, что работа над переговорами продлится 2 дня.

