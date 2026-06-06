Кроме того, диктатор солгал об "успехах" российских войск на фронте. В Институте изучения войны проанализировали его заявления.
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О чем свидетельствуют заявления Путина?
Путин убежден в неизбежности победы российских войск, несмотря на данные, свидетельствующие об обратном.
Он заявил, что его армия захватила "две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров". Вероятно, это означает 2 440 квадратных километров, а не 2,4 миллиона квадратных километров. Ведь 2,4 миллиона квадратных километров – это площадь, намного больше самой Украины.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Диктатор также настаивал на том, оккупанты сейчас якобы занимают 85% Донецкой области, 80% Запорожской и 100% Луганской.
А еще он ложно заявил, что российские войска продвигаются по всем участкам линии фронта, и якобы сравняли силы по использованию беспилотников с украинскими войсками и якобы даже "имеют преимущество в некоторых районах".
Заявления Путина от 4 и 5 июня согласуются с его теорией победы, которая утверждает, что Россия может выиграть затяжную изнурительную войну при условии продвижения российских войск по всему театру военных действий. Россия все больше борется с сохранением своего метода ведения затяжной изнурительной войны, а результаты российских боевых действий снизились,
– отметили в ISW.
Аналитики также добавили, что Россия борется с последствиями войны для своей экономики, снижением уровня набора новобранцев и общественным недовольством.
Между тем Украина активизировала свои ударные кампании средней и дальней дальности и взяли тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта.
Это создает дополнительные вызовы для России относительно продолжения ее военных усилий.
Заявления Путина на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме свидетельствуют о том, что он остается преданным своим военным целям, своей теории победы и своему нынешнему способу ведения войны в Украине, несмотря на эти растущие трудности,
– подытожили в ISW.
Напомним, что Путин на форуме также заявил, что окончание войны с Украиной "неизбежно". Но произойдет это только после того, как Россия достигнет поставленных целей.
Кроме того, несмотря на призыв Зеленского о встрече, российский диктатор отверг эту идею. Он заявил, что пока "не видит смысла" встречаться.