Окрім того, диктатор збрехав про "успіхи" російських військ на фронті. В Інституті вивчення війни проаналізували його заяви.

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Про що свідчать заяви Путіна?

Путін переконаний у неминучості перемоги російських військ, попри дані, які свідчать про протилежне.

Він заявив, що його армія захопила "дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів". Ймовірно, це означає 2 440 квадратних кілометрів, а не 2,4 мільйона квадратних кілометрів. Адже 2,4 мільйона квадратних кілометрів – це площа, набагато більша за саму Україну.

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Диктатор також наполягав на тому, окупанти наразі нібито займають 85% Донецької області, 80% Запорізької та 100% Луганської.

А ще він неправдиво заявив, що російські війська просуваються по всіх ділянках лінії фронту, і нібито зрівняли сили за використанням безпілотників з українськими військами і нібито навіть "мають перевагу в деяких районах".

Заяви Путіна від 4 та 5 червня узгоджуються з його теорією перемоги, яка стверджує, що Росія може виграти затяжну виснажливу війну за умови просування російських військ по всьому театру військових дій. Росія дедалі більше бореться зі збереженням свого методу ведення затяжної виснажливої ​​війни, а результати російських бойових дій знизилися,

– зауважили в ISW.

Аналітики також додали, що Росія бореться з наслідками війни для своєї економіки, зниженням рівня набору новобранців та суспільним невдоволенням.

Тим часом Україна активізувала свої ударні кампанії середньої та далекої дальності та взяли тактичну ініціативу на кількох ділянках лінії фронту.

Це створює додаткові виклики для Росії щодо продовження її військових зусиль.

Заяви Путіна на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі свідчать про те, що він залишається відданим своїм воєнним цілям, своїй теорії перемоги та своєму нинішньому способу ведення війни в Україні, попри ці зростаючі труднощі,

– підсумували в ISW.

Нагадаємо, що Путіна на форумі також заявив, що закінчення війни з Україною "є неминучим". Але станеться це лише після того, як Росія досягне поставлених цілей.

Окрім того, попри заклик Зеленського про зустріч, російський диктатор відкинув цю ідею. Він заявив, що поки "не бачить сенсу" зустрічатися.