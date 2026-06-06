О том, кому на самом деле было адресовано письмо Владимира Зеленского пишет Reuters.

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Кому Зеленский на самом деле хотел адресовать открытое письмо?

По данным агентства, письмо Зеленского должно было привлечь внимание участников Петербургского международного экономического форума, который проходил с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге.

Украинский президент обнародовал обращение вечером 4 июня – именно тогда, когда Путин общался с иностранными журналистами в рамках форума. Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что часть российской элиты, включая чиновников и представителей бизнеса, выступает за завершение войны из-за негативного влияния боевых действий на экономику России.

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В то же время на самом форуме проявились разные взгляды относительно дальнейшего ведения войны: одни участники призывали к длительной конфронтации с Западом, другие отмечали экономические преимущества мирного урегулирования. По словам анонимного источника, Зеленский настроен на возобновление переговорного процесса.

Однако, доцент Киевской школы экономики Дмитрий Яровой предположил, что письмо президента и недавние удары украинских дронов по территории России могли быть частью единой информационной стратегии. По мнению эксперта, эти действия должны были продемонстрировать российскому обществу и международным партнерам, в частности президенту США Дональду Трампу, что Украина укрепила свои позиции накануне возможных переговоров.

Подобную оценку высказал и бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он отметил, что последние события свидетельствуют об усилении переговорных позиций Киева.

В Reuters также обратили внимание на заявление Владимира Путина, который во время встречи с иностранными редакторами вспомнил переговоры с Дональдом Трампом в Анкоридже и намекнул на условия завершения войны, которые, вероятно, предусматривают передачу России всей территории Донбасса.

Впрочем, по оценке агентства, Зеленский сейчас менее склонен соглашаться на территориальные уступки. В своем письме он отметил, что, несмотря на поддержку участия США в мирном процессе, будущее Украины будет определяться непосредственно Украиной и Россией.

Напомним, политолог Андрей Ткачук озвучил 24 Каналу мнение, что письмо Зеленского имеет три целевые аудитории. В частности, его месседжи направлены на россиян, чтобы показать: война уже ощущается на территории России, а власть вынуждена учитывать общественные настроения. Также обращение стало сигналом для украинцев о готовности власти к мирным переговорам без потери сильной позиции.

Кроме того, письмо было адресовано западным партнерам с призывом помочь посадить Россию за стол переговоров и усилить давление на Путина для достижения мира.