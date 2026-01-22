Про таке глава держави розповів під час спілкування з журналістами у Давосі.

Хто буде представляти Україну в Абу-Дабі?

За словами президента, на зустріч до ОАЕ поїдуть очільник Офісу президента Кирило Буданов, глава РНБО Рустем Умєров. До української переговорної групи долучаться також Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Андрій Гнатов.

Це буде тристороння зустріч на рівні переговорників, подивимося, який буде результат,

– пояснив Зеленський.

Він також додав, що робота над перемовинами триватиме 2 дні.

