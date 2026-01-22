Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка зараз перебуває у Давосі, розповіла, що Зеленський звернувся до європейських партнерів з критикою. Також він поділився деталями зустрічі з Трампом та анонсував тристоронню зустріч.

Дивіться також Росія атакує Україну на тлі форуму в Давосі: чи пов'язано це із зустріччю Трампа і Зеленського

Як Зеленський розкритикував Європу?

На форумі у Давосі Зеленський заявив, що вже завтра в ОАЕ планується тристороння зустріч делегацій України, США та Росії. Раунди зустрічей будуть проходити 2 дні, їх ініціювали американці. Український лідер іронічно додав, що він сподівається, що ОАЕ знають про це, бо іноді Україна отримує з боку США "сюрпризи".

Важко не помітити скепсису у висловлюваннях Зеленського. Його виступ на полях Давосу був дуже різким, гострим та з критикою на адресу європейських партнерів,

– наголосила ведуча.

Зверніть увагу! Президент України фактично підтримав жорстку критику Трампа на адресу Європи. Зеленський заявив, що численні зустрічі та декларації не привели до реальних рішень, а в Європі завжди щось інше є нагальнішим, ніж справедливість.

Що сказав президент про зустріч з Трампом?

Крім цього, під час виступу український президент вперше поділився деталями зустрічі з Трампом, яка тримала майже годину. В команді президента її назвали "хорошою", але Зеленський розповів трохи більше.

Документи, спрямовані на завершення війни майже готові. Це справді має значення. Україна працює чесно і з відданістю. Це дає результати і Росія повинна стати готовою теж, щоб завершити цю війну,

– підкреслив президент України.

Він зауважив, що для завершення війни потрібний сильний тиск на Росію, а підтримка для України має стати міцнішою. Сьогодні, за словами президента, були також розмови про захист неба над нашою країною.

Зеленський висловив сподівання, що США надалі будуть поруч з Україною, а також наголосив, що Європа має бути сильною.

Ведуча зазначила, що від зустрічі Зеленського та Трампа всі очікували підписання 2 угод – про гарантії безпеки для України та виділення 800 мільярдів доларів на післявоєнну відбудову. Однак навіть вчора вже були сигнали від США, що вони не налаштовані це робити. Очевидно, що все впирається у Росію.

Тим часом президент США заявив, що зустріч з Путіним буде завтра. Він також поділився деталями про зустріч з лідером України.

Це (зустріч, – 24 Канал) було добре. Нам є куди рухатись. Попереду чекає шлях. Зустріч з Зеленським буде хорошою. Побачимо, чим все закінчиться. Гине багато людей,

– сказав Трамп.

Кучер додала, що, попри усі заяви, поки що не вдалось досягнути прогресу у переговорах України та США.

Що ще прямо зараз відбувається на форумі у Давосі?