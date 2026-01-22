На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що беручи до уваги нинішню глобальну роль Трампа, його ініціативність, то будь-які прямі зустрічі з ним дають змогу правильно розставити акценти, донести важливу інформацію до нього, вплинути на його розуміння ситуації.
Які питання для Зеленського в пріоритеті?
У Швейцарі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум, який зібрав представників понад 130 країн. Володимир Зеленський доєднався 22 січня. Під час розмови з Дональдом Трампом, як зазначив радник керівника ОПУ, не виключено, що він міг досягнути певних результатів.
Президент України говорив, що його хвилюють формати, які мають бути затверджені на рівні переговорної групи США – Україна, все, що стосується гарантій безпеки, формули виходу з війни,
– озвучив Подоляк.
Путін нині не хоче завершувати бойові дії. Як наголосив радник керівника ОПУ, впродовж чотирьох років повномасштабної війни Росія не досягла тих результатів, на які сподівалася, а навпаки втратила набагато більше. Зокрема, частину своєї фундаментальної суб'єктності.
Зустріч Трампа і Зеленського в Давосі: що відомо?
20 січня Зеленський заявив, що не поїде на форум у Швейцарію, бо пріоритет для нього – ситуація в державі після чергового обстрілу, тому він вирішив залишитися в Україні. Однак підкреслив, що може полетіти у Давос, якщо документи про гарантії безпеки та відбудову України, які відпрацьовували українська та американська групи, будуть фіналізовані.
Згодом, 21 січня, Трамп заявив, що зустрінеться з Зеленським у Швейцарії. Український лідер тоді запевнив, що може переглянути свої плани і врешті прибув у Давос. Окрім зустрічі з американським президентом в нього планувалась участь у засіданні International Advisory Council for Ukraine's Recovery і розмова з представниками енергетичних компаній.
Зустріч президентів розпочалася о 14:15 без присутності ЗМІ. Розмова тривала орієнтовно годину. Згодом в ОПУ прокоментували, що вона була позитивною. Лідер США теж заявив, що переговори з Зеленськими були "дуже хорошими" і додав, що 23 січня відбудеться зустріч з російською стороною. Його представники Віткофф і Кушнер розмовлятимуть у Кремлі з Путіним. Трамп вкотре зауважив, що сподівається на завершення війни.