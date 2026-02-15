Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Про що попередив Зеленський?

Президент України наголосив, що в Україну знову прийде холод. Росія не раз використовувала морози для того, щоб ударити по енергетичній інфраструктурі, тому і цього разу може цим скористатися.

Володимир Зеленський додав, що Україна перебуває в комунікації з партнерами, а такі загрози вчергове дають переконатися, що Росія не прагне завершити війну.

Він також нагадав українцям про те, що потрібно дбати про власну безпеку, тому якщо оголосять існує попередження – варто дотримуватися всіх правил та перебувати в укриттях.

Зверніть увагу! Моніторингові канали повідомляють, що існує загроза ворожого удару найближчими днями. Ворог може застосувати дрони та ракети різних типів, а цілями обстрілу в черговий раз стане енергетика.

Що відомо про останні атаки на українську енергетику?